$!Reino Unido después del Brexit no estará solo, pero sí más solitario

“Por fin estamos solos”. Mi padre me dijo que había escuchado estas palabras de un anciano que estaba sentado a su lado en el metro de Londres en junio de 1940, justo después de la caída de Francia. La misma insularidad anima al Brexit. Era una ilusión entonces; no se trataba del Reino Unido solo, sino de una alianza con mayores poderes la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Es una ilusión actualmente; el Reino Unido no estará solo, pero sí más solitario.

©The Financial Times Ltd, 2020. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​