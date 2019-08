$!Reserva Federal: ‘Consideraciones políticas’ no influyen en formulación de políticas

No existe una política oficial con respecto a las declaraciones de los ex gobernadores o presidentes de la Fed. En general, comentan sobre el estado de la economía pero evitan discutir el mandato de la Reserva Federal. “Es poco probable que esté hablando de parte de la Fed”, dijo un ex funcionario de la Fed.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​