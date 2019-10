$!Retirada de Estados Unidos sobrevivirá a Donald Trump

El mundo debería ser un lugar más seguro sin el Sr. Trump. Pero, en mi opinión, hay tres cosas que se pueden decir con certeza sobre su sucesor. El próximo presidente — sea hombre o mujer, en 2020 o 2024 — no detendrá el giro del país hacia adentro. La inclinación proteccionista se endurecerá, sobre todo con respecto a las industrias ricas en tecnología. Y EEUU estará mucho más atento a los intereses nacionales vitales antes de gastar ‘sangre y dinero’ en el extranjero. El juicio político, sea o no exitoso, no resolverá los problemas de nadie más.

La vida real, lamentablemente, no es así. La mayoría de los europeos argumentan que el mundo ha tenido un problema de Trump, no un problema de EEUU. En la medida en que el comportamiento de este presidente ha sido excepcionalmente caprichoso, ellos tienen razón. Pero al reloj no se le puede dar marcha atrás para volver a una era que estaba pasando antes de que el Sr. Trump llegara a la Casa Blanca.

