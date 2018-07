Spotify agrega 8 millones de suscriptores pagados con crecimiento en América Latina

Spotify sigue agregando consumidores a un ritmo acelerado, impulsados por el crecimiento en América Latina, mientras batalla con Apple por el control del streaming de música en todo el mundo.

Las promociones ayudaron a Spotify a agregar ocho millones de suscriptores pagos en los tres meses que terminaron en junio, reportó la compañía en su segunda presentación de resultados desde que debutaron en la bolsa de valores en abril.

Esto fue algo positive para Spotify y cumplió con las expectativas de Wall Street, elevando sus acciones más de un por ciento.

Las acciones de Spotify han aumentado un 26 por ciento desde que entraron a la bolsa de valores de Nueva York, mientras los inversionistas expresan optimismo sobre la recuperación en el negocio de la música y un gran “pool” de nuevos consumidores en Asia, Europa y América Latina.

Sin embargo, en los Estados Unidos, donde la mayoría de la gente usa iPhones, Apple ha estado acercándose a Spotify – agregando presión a la compañía para encontrar suscriptores en nuevos países.

Spotify confirm el jueves que el crecimiento en América Latina y “el resto del mundo” ha superado sus “mercados más establecidos”.

Spotify reportó 83 millones de suscriptores en los tres meses que terminaron en junio, un incremento de los 75 millones registrados el trimestre anterior. Los usuarios totales mensuales aumentaron un 30% hasta 180 millones en el trimestre.

Spotify paga la mayoría de sus ingresos en derechos a las grandes compañías de música y no tiene ganancias, optando en vez concentrarse en agregar suscriptores. La compañía tuvo pérdidas operativas de €90 millones y ventas de €1.27 mil millones, apegados a los estimados de los analistas.

Un obstáculo en su búsqueda de crecimiento fuera de los mercados históricos es que Spotify no es dueño de su contenido y debe negociar con las grandes disqueras por licencia de su música en nuevos territories.

Las disqueras aun no le han dado permiso para lanzar la empresa en la India, reportó el Financial Times el mares. Spotify ha pasado por encima de las disqueras y conseguido licencias directo de artistas en algunos casos, lo que ha creado algunas tensiones. Al hablar con el Financial Times, Daniel Ek, jefe ejecutivo, dijo que las negociaciones de licencias siempre “son una maniobra complicada” y que no podía “estimar exactamente” cuando Spotify será lanzada en la India.