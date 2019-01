Theresa May dice líderes UE quieren acuerdo Brexit

Theresa May ha insistido que los líderes de la UE “quieren un acuerdo” sobre Brexit al comenzar sus esfuerzos para ganar concesiones de Bruselas sobre el tema de la frontera con Irlanda.

Apareciendo en el parlamento el miércoles, la primer ministro británica lidió con demandas del líder de Labor Jeremy Corbyn de que ella “dejó caer sus líneas rojas Brexit para asegurar un acuerdo.

May dijo que luego de los votos a favor de su plan B para Brexit, ahora tenía apoyo de la mayoría de los ministros.

May y Corbyn estaban programados para reunirse ayer para discutir Brexit. El gobierno aun no ha dado detalles de cómo pretende reemplazar el “backstop”, la parte más controversial del acuerdo de salida, que la UE ha dicho no está abierto a renegociación.

Por separado, Oliver Letwin, ministro conservador, dijo que seguirán los esfuerzos para bloquear un Brexit sin acuerdo.

La llamada enmienda Cooper-Boles, que abrió las puertas para una extensión de las conversaciones Brexit, fue derrotada por un margen de 23 votos en la Casa de los Comunes.

“Tendremos una oportunidad de repetir, espero que con resultados diferentes, si el acuerdo de la primer ministro no tiene éxito, en dos semanas o más”, dijo Sir Oliver. Agregó que estaría “muy sorprendido” si May tenía éxito en negociar un acuerdo diferente con Bruselas.