$!Theresa May parece retirará ley de salida de la Unión Europea

Theresa May parece haber abandonado planes de presentar su legislación clave Brexit frente a la Cámara de Comunes en los próximos días en la más reciente señal de que su mandato está cerca de desintegrarse.

La primer ministro británica había dicho que publicaría el acuerdo de ley de salida el viernes, antes del receso parlamentario de una semana, con una segunda lectura esperada para la siguiente semana.

Pero la ley fue condenada por los ministros de ambos bandos de los Comunes cuando May la anunció el martes. Ayer el gobierno publicó su calendario para futuros negocios, sin una fecha establecida para debatir la ley en la semana que se inicia el 3 de junio.

Mark Spencer, representante Tory –dando la cara por Andrea Leadsom, que renunció como líder de los Comunes el miércoles– insistió que el gobierno quería que se debata la ley el 7 de junio.

Pero la ausencia de una fecha específica ha llevado a que se especule que May está cerca de fijar una fecha para su salida.

La primer ministro le dijo a Graham Brady, presidente del influyente Comité 1922, que necesitaba más tiempo para fijar una fecha de su salida y así publicar el WAB.

El destino de May podría ser determinado en las próximas 48 horas en medio de una atmósfera pesada en el parlamento.

El ejecutivo del Comité 1922 sostuvo una votación secreta para determinar si el partido conservador cambia sus leyes para permitir que May enfrente otro voto de no confianza. Se esperaba que Sir Graham le dijera a May el Viernes que probablemente enfrentaría un voto de no confianza a menos que dejara la ley de retiro.

Si May no puede lograr que se apruebe la ley –que en cualquier evento parece enfrentar una gran derrota– podría concluir en que no tiene sentido que continúe como primer ministro.