$!Theresa May prepara renuncia de primer ministro

Theresa May ha comenzado el conteo para su salida como primer ministro, les dijo a los ministros conservadores que fijará una fecha para su renuncia y la elección de un nuevo líder del partido. May ha estado bajo presión para renunciar y ayer finalmente cedió ante lo inevitable, acordando que confirmaría detalles de su salida en junio, sin importar si asegura o no el acuerdo Brexit.

