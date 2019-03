$!Theresa May reconoce le faltan votos para acuerdo Brexit

May habló con Arlene Foster, líder DUP, y no se le dieron garantías del apoyo de su partido. Funcionarios de DUP dijeron que la posición del partido no había cambiado luego de la conversación telefónica y que aún se oponían al acuerdo de retiro.

May esperaba realizar votaciones este martes en la noche, pero quedó decepcionada luego de conversaciones con ministros Tory y miembros del Partido Unionista Democrático, el grupo de Irlanda del Norte que apoya su administración. “Lamentamos que he tenido que concluir que como están las cosas, no hay suficiente apoyo en la Cámara para celebrar otras votaciones”, dijo en un comunicado de la Cámara de los Comunes.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.