$!Trump endurece su postura sobre Centroamérica y México

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha endurecido su postura en contra de Centroamérica y México con una movida para suspender la ayuda a tres países centroamericanos sólo horas después de haber amenazado con cerrar la frontera de EEUU con México tan pronto como la próxima semana si el gobierno mexicano no impide inmediatamente el cruce ilegal de inmigrantes. “México puede detenerlos. Pero ellos han optado por no hacerlo”, dijo el presidente. “Si no los detienen, vamos a cerrar la frontera”.

