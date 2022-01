DGII llama a renovar marbetes por internet para evitar aglomeraciones por el COVID-19

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) exhortó a los propietarios de vehículos de motor al pago a tiempo del Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete, y aprovechar la opción de renovarlo por internet para evitar aglomeraciones, a partir del rebrote de los casos de COVID-19 reportados por las autoridades sanitarias.

A través de la página web dgii.gov.do se podrá adquirir el marbete hasta el día 16 de enero del 2022 y recibirlo en el domicilio que indique el usuario.

Mediante un comunicado la institución advirtió que no habrá prórroga en los plazos de renovación: hasta el 16 de enero para adquirirlo por internet y hasta el 31 de enero para el pago mediante las instituciones financieras autorizadas.

Para la temporada 2021-2022 están hábiles para renovar 1,550,776 vehículos con una recaudación estimada de RD$2,381,773,600. Al mediodía de este lunes se habían renovado 698,714 marbetes para una recaudación de RD$1,169,791,500.

Los valores del marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior: RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y RD$3,000 para los fabricados del año 2017, inclusive, en adelante.

Para la renovación están disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales en todo el país, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná.

La DGII recuerda que para realizar el proceso en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las ordenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar legible y en buen estado.

Sanciones

Igualmente se mantienen los montos de correspondientes a las sanciones (recargo) por no renovación durante el plazo establecido: RD$2,000 para vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2022, RD$2,100 para vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100.00 para vehículos que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores.