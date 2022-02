Pocos pagarán recargo, DGII dice 99 % renovó marbete sin prórroga

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) celebra la recaudación de RD$2,349,120,000 en pagos de marbetes, una cantidad que representa el cumplimento del 99 % de los contribuyentes.

El organismo espera recaudar un monto estimado de RD$2,381,773,600, y logró RD$2,349,120,000 sin prórroga. Destacó que esta cantidad supera los últimos tres periodos de actualización del permiso de circulación vehicular.

En términos generales 1,426,107 vehículos renovaron a tiempo el marbete, de una cantidad de 1,550,776 unidades hábiles para esta temporada, por lo quedan pendientes 124, 669.

El organismo felicitó a los contribuyentes que acogieron a tiempo el llamado a renovación del marbete que inició el pasado día 02 de noviembre del 2021 y finalizó este 31 de enero del 2022.

Para esta temporada se mantuvieron los mismos precios del Impuestos de Circulación Vehicular de RD$1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2016 y de RD$3,000 los del 2017 en adelante.

Te puede interesar A partir de este martes la renovación del marbete será con recargo Apresan hombre que utilizaba Biblia para transportar y vender marbetes falsos

Recargos

La Dirección General de Impuestos Internos desmintió el rumor que circula en redes sociales de que la entidad habría extendido hasta el 28 de febrero el período de renovación del marbete, que venció este lunes.

En tal sentido, reiteró a los usuarios que a partir de este martes para renovar el impuesto de circulación vehicular deberán pagar un recargo en las 30 entidades financieras disponibles.

El recargo será de RD$2,000 a vehículos que no lo hagan antes del 31 de enero de 2022, RD$2,100 a los que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100 a los que no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores.

Los conductores que transiten sin su marbete y sean sorprendidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) serán fiscalizados.