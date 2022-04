Ministro de Hacienda: hacer una reforma fiscal en RD no es nuestro objetivo ahora

Dentro de las prioridades del Gobierno dominicano no está realizar una reforma fiscal, de acuerdo al ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

Dijo que el Gobierno se manejará con lo que tiene, pero que llegará el momento en el que habrá que sentarse y decidir cómo quieren llegar a la meta de desarrollo.

"Mi día es el subsidio de los combustibles, el recorte de los gastos superfluos, en qué instituciones pueden eliminar, qué funciones puedo fusionar. Nuestro objetivo en este momento no puede estar (en la reforma fiscal), aún reconociendo la necesidad de la reforma. Ese no es nuestro objetivo ahora; el día día es atender la situación que tenemos", precisó Vicente.

Agregó que: "Aquí la decisión es si queremos seguir con la misma precariedad o no. Ahora, independientemente de eso, objetivamente, este no es el momento. Como no lo fue el tema durante la pandemia, nosotros no podemos entrar en una discusión de una reforma fiscal en medio de un choque externo como el que estamos teniendo actualmente".

Indicó, además, que el Gobierno tiene la intención de que el país alcance el Grado de Inversión en un plazo no mayor de 10 años.

Explicó que lograr este objetivo traerá beneficios tangibles para la República Dominicana. Por un lado, se podrá atraer mayor inversión extranjera.

"El sector privado podrá acceder a menores tasas de interés para financiar sus expansiones y la población en general podrá hacer lo mismo para la compra de su vivienda", expresó el funcionario.

También, dijo que el sector público podrá obtener mejores condiciones en sus financiamientos y, por lo tanto, podrá destinar más recursos para financiar la transformación integral de la República Dominicana.

"Lograr ser Grado de Inversión es llegar más rápido y con un menor costo al desarrollo social y económico que todos deseamos", aseguró Vicente al encabezar hoy el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Mejoras por hacer

El titular de Hacienda señaló que el país debe mejorar su calificación de riesgo, que es una puntuación que las agencias calificadoras calculan en función de una batería de indicadores económicos.

El funcionario ubicó los indicadores en cuatro grandes grupos: temas estructurales e institucionales, desempeño macroeconómico, finanzas externas y finanzas públicas.

"Existen dos elementos que constituyen un ancla de nuestra calificación: el primero es el aspecto institucional, y el segundo, el estado de las Finanzas Públicas", precisó.

Detalló que uno de los indicadores que más negativamente está impactando en la calificación de riesgo es el relacionado al desarrollo institucional.

"Esto se mide a través de indicadores relacionados con el control de la corrupción, el imperio de la ley y la efectividad del Gobierno", agregó el ministro de Hacienda.

Amplió que la meta para lograr ese Grado de Inversión debería de ser alcanzar el nivel de Costa Rica en un plazo no mayor a 10 años. "Alcanzar esta meta aportaría aproximadamente la mitad del esfuerzo que se requiere para lograr el Grado de Inversión", precisó.