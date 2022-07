Superintendencia de Bancos dispone reembolsos por RD$224.5 millones en casi dos años

Entre el 17 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2022, la Superintendencia de Bancos (SB), a través de la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario), dispuso la acreditación de 173.14 millones de pesos a usuarios que presentaron reclamaciones asociadas a sus productos con entidades de intermediación financiera.

“Este monto refleja un aumento drástico con respecto al periodo previo, pues equivale a 3.7 veces el valor ordenado a acreditar entre agosto de 2018 y junio de 2020 (46.9 millones de pesos)”, informó hoy la entidad.

Adicionalmente, la SB logró la devolución de 51.4 millones de pesos a usuarios, por prácticas de cobros que no se correspondían con los lineamientos normativos dispuestos para el tratamiento de créditos flexibilizados al inicio de la pandemia del covid-19. Ambas partidas suman 224.5 millones de pesos a favor de los usuarios.

Desde el inicio de la actual gestión, ProUsuario de la Superintendencia de Bancos ha atendido 7,641 reclamaciones. El 74 % de las decisiones emitidas han sido favorables para los usuarios. “También este dato refleja un incremento sustancial, pues anteriormente se situaba en 51.8 %”, destacó.

Casi la mitad (44 %) de las reclamaciones fueron por consumos no reconocidos. Otras estaban asociadas a transferencias no reconocidas o fraudulentas (11 %) y retiros no reconocidos (9 %).

En menor medida, ProUsuario recibió reclamaciones por inconformidades relacionadas con cargos bancarios, el cálculo de intereses y el uso de cajeros automáticos, entre otros.

Acercamiento al usuario

Desde agosto de 2020, ProUsuario ha sostenido 139,227 interacciones con usuarios de las entidades supervisadas por la SB que han utilizado los servicios de la oficina, ya sea consultas de información financiera, quejas o reclamaciones a través de los diferentes canales disponibles.

"Este dinamismo se debe a que la SB ha hecho considerables esfuerzos para diversificar las vías de atención de la oficina y aumentar la capacidad de las existentes. Una de las mejores muestras ha sido la aplicación ProUsuario Digital, que facilita un rápido acceso a sus servicios desde un celular o computadora con internet. Cerca de 70,000 dominicanos ya cuentan con esta aplicación en sus teléfonos móviles", señaló la Superintendencia.

A través de esta herramienta pueden consultar su información crediticia disponible en la Central de Riesgos de la SB, presentar reclamaciones y darle seguimiento al contenido de educación financiera difundido por la institución.

