Subsidios llegarían a RD$50,000 millones al cierre del año, estima ministro de Economía

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pável Isa Contreras, recalcó ayer que el subsidio a los combustibles, energía, alimentos y fertilizantes ascendía a 35,000 millones de pesos hasta junio pasado, y estimó que podría llegar a los 50,000 millones de pesos al finalizar el año.

“(Al) subsidio a la energía -porque el ajuste de la tarifa que se venía haciendo no cubría los costos de la producción de energía- se están destinando 5,000 millones, en energía; 25,000 millones de pesos para combustibles -van 30,000 millones de pesos-; y otros subsidios como, por ejemplo, alimentos y a fertilizantes, con otros 5,000 millones de pesos”, expresó.

Con el tema de las alzas en los precios de los alimentos, el funcionario reconoció que en el país todos “estamos un poco intranquilos”. “Es entendible, hay una situación internacional muy complicada, especialmente en dos mercados”.

Uno de esos mercados es el de hidrocarburos, “que ha generado un aumento muy fuerte de los precios de estos productos, que no solo son fundamentales para el transporte y encarecen el transporte desde personas, sino que también encarece en el transporte y la fabricación de las mercancías”. “Genera un efecto inflacionario en cascada”, enfatizó.

El otro mercado es el de los cereales. Aseguró que ha habido en el pasado aumentos muy significativos en sus precios, ambos como resultado de la guerra en Ucrania, que ha causado una reacción de sanciones a Rusia y una gran dificultad para colocar los cereales en los mercados mundiales.

Apuntó que lo que está haciendo el Gobierno es “respondiendo y tratando de proteger a la gente” y “lo está haciendo congelando los precios de los combustibles y asumiendo el costo de ese congelamiento”.

Dijo que el Gobierno estaba invirtiendo en evitar que los precios de los hidrocarburos subieran y con ellos los de muchos productos.

Reforma fiscal

El ministro de Economía reiteró que no está en agenda en lo que queda del actual gobierno la reforma o el Pacto Fiscal, pero que llegará el momento en que se tendrán que reunir los diferentes sectores para tratarlo.

“No está en agenda en este momento, pero eso no significa que no sea importante, que habrá que hacerlo en algún momento. Tendremos que sentarnos como sociedad a discutir esto, pero eso no se va hacer en lo que queda de gobierno”, dijo el titular de Economía.

Proyecto de economía resiliente

El ministro habló con la prensa previo al cierre del proyecto “Economía resiliente con justicia de género en República Dominicana: intervenciones para la incidencia”, donde se informó que el Gobierno incorpora de manera articulada la perspectiva territorial a través de la incorporación de políticas públicas diseñadas en el Mepyd e implementadas de manera participativa con las alcaldías y consejos de desarrollo provinciales.

Isa Contreras destacó que en este proceso se han fortalecido técnicamente más de 40 gobiernos locales (municipios y distritos municipales) y conformado 31 consejos de desarrollo, hitos que impactan de manera positiva en la población y contribuyen a garantizar la calidad de vida.

En la actividad, el funcionario dictó la conferencia “Territorialización de las políticas públicas y resiliencia en República Dominicana: avances y retos”, donde destacó que el proceso ha conllevado puntos transcendentales: pensar las políticas desde los territorios y desde la gente que vive en ellos; empoderar a la población que habita en los territorios; fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales.

Además, planificar territorialmente y con la ciudadanía; promover el fortalecimiento de las capacidades resolutivas del Estado a nivel local; impulsar un uso racional y ordenado del espacio y sus recursos e incorporar la perspectiva de gestión de riesgo de desastre a la planificación territorial.

En la ejecutoria del proyecto participaron las fundaciones Solidaridad y Friedrich Ebert (FES), el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo y el Centro Integral para el Desarrollo Local, con financiamiento de la Unión Europea.