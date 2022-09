Jochi Vicente defiende reasignación de recursos del 4 % de educación

El ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, volvió a defender la reasignación de recursos del 4 % destinados para Educación, para ser utilizados en otras áreas por el Poder Ejecutivo y reiteró que la medida no viola la Constitución como han alegado quienes se oponen.

Vicente publicó un hilo en su cuenta de Twitter en el que reitera que "no se trata de gastar más, sino de gastar bien", con lo que justifica la modificación del presupuesto para reorientar las partidas y dice que no se le puede pedir a instituciones que se inventen cosas en que gastar los recursos.

Hablemos sobre el proyecto de ley de presupuesto reformulado del 2022. Más del 80% del incremento del gasto es para atender las necesidades de la población y proteger a la misma de los efectos nocivos sobre la inflación de la guerra de Rusia / Ucrania - 1/12 pic.twitter.com/VzscwwYvWZ — Jochi Vicente (@jochivicente) September 6, 2022

Afirmó que la prioridad del Gobierno en este momento es mitigar los efectos inflacionarios y al mismo tiempo proteger la población, especialmente la de escasos recursos.

“De forma transparente hemos solicitado la reformulación de partidas que no van a ser ejecutadas en distintos ministerios, incluyendo el de Educación. Se han elevado ciertos cuestionamientos. Algunos totalmente razonables y otros de carácter mediático y con fines políticos”, afirmó.

“Uno de los cuestionamientos es sobre si la modificación viola o no la Constitución. Desde el punto de vista del Gobierno la respuesta es que NO hay violación. La Constitución debe leerse completa y de una forma integral. El artículo 63 establece claramente que es ‘la LEY que consigna los montos ...’. La misma Constitución en el art 234 dice que el Congreso puede modificar el proyecto de "LEY" de presupuesto”, afirma Vicente en sus mensajes.

“¿Por qué está solicitando una reformulación de 4,250 millones del presupuesto de Educación? Cuando se ve la ejecución de los programas que están siendo reformulados se llega a la conclusión de que en los próximos 4 meses NO se van a poder ejecutar", dijo el funcionario.

En sentido agregó: “Entonces la pregunta es: ¿Debe el gobierno dejar los recursos presupuestados a esos programas que por diversos motivos no van a ser ejecutados en su totalidad o debe direccionar esos recursos a prioridades más imperantes, como por ejemplo los subsidios sociales? No se trata de gastar por gastar. Se trata de gastar bien. Para tener un gasto de calidad no podemos obligar a las instituciones a gastar todo su presupuesto aun cuando no lo puedan ejecutar o pedirles que se inventen cosas en que gastar”, escribió el funcionario.