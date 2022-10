RD se mantiene entre tres países más emisores de bonos soberanos de enero-agosto 2022

República Dominicana se mantiene entre los tres principales emisores de bonos soberanos en América Latina y el Caribe en este 2022, con 5,777 millones de dólares, que representan el 22.2 % de las emisiones realizadas por ocho países de la región.

De enero a agosto de 2022, Bahamas, Bolivia, Chile, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Paraguay aprovecharon el mercado internacional de bonos para emitir 25,983 millones de dólares, destaca la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un reciente informe.

Los tres principales emisores soberanos hasta el momento son México, Chile y la República Dominicana, según se compila en el reporte Capital flows to Latin America and the Caribbean: first eight months of 2022. Detalla que Quisqueya colocó dos bonos en febrero con el propósito de financiar operaciones de recompra y administración de pasivos para disminuir los costos de financiamiento y reducir el vencimiento promedio de sus bonos denominados en dólares, y dos notas globales en moneda local en junio y agosto.

En febrero, el país colocó 1,782 millones de dólares con cupón de 5.5 % y vencimiento a 2029, y otro por el mismo monto, de 6.0 %, al 2033. En junio fue por 70,000 millones de pesos, a 13.0 %, con vencimiento al 2034, y el de agosto fue por 50,000 millones de pesos, a 12.0 % al 2025.

Emisión de bonos soberanos internacionales de América Latina y el Caribe, enero-agosto de 2022

EMISOR SOBERANO TOTAL EMITIDO (millones de US$) % DE EMISIÓN SOBERANA TOTAL NO. OFERTAS México 9,471 36.5 % 9 Chile 6,000 23.1 % 4

Emisión total se redujo

A pesar de las millonarias cifras, la Cepal observa que, en un contexto de condiciones de financiamiento global más estrictas, la emisión total de bonos de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales se redujo en más de la mitad en los primeros ocho meses de 2022 en comparación con el mismo período de 2021.

Los emisores de la región colocaron 51,500 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales de enero a agosto de 2022, siendo 53 % menos que los 109,900 millones de dólares colocados de enero a agosto de 2021.

Los tres principales emisores en los primeros ocho meses de 2022, corporativos y soberanos combinados, fueron México, Chile y Brasil, en ese orden, que en conjunto representaron el 65 % de la emisión regional total.

La región emitió 17,600 millones de dólares en bonos internacionales verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad en los primeros ocho meses de 2022, un 46 % menos que en el mismo período de 2021, pero menos que la caída del 53 % para la emisión total en general.

