150,000 vehículos no renovaron el marbete de la placa dentro del plazo dado por la DGII

Al menos 150,000 vehículos no renovaron el marbete de la placa o el Impuesto a la Circulación Vehicular, lo que el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, considera está dentro de la media de los que no realizan el proceso en el tiempo establecido cada año.

“Habíamos dicho que ya el 31 de enero venció la renovación del marbete a través de las entidades financieras, solo un 9 % no renovó. Renovó el 91 % de los ciudadanos que tenían derecho a renovar; unos 150,000 vehículos que no renovaron están dentro de la media de lo que sucede todos los años”, dijo Valdez.

De acuerdo al reporte de la DGII, desde el 18 de octubre del 2022 hasta el 31 de enero de este año, plazo otorgado para hacer el pago del impuesto sin recargo a través de 33 entidades financieras y vía virtual, se hicieron 1,527,844 renovaciones de marbete, de 1,684,837 vehículos hábiles para la renovación.

Según la entidad, por ese concepto fueron recaudados RD$2,514,343,500 de los RD$2,743,183,500 que se estimaron de manera general y representan un 7 % de incremento en relación a las recaudaciones del 2022.

Desde el pasado miércoles, los conductores que realicen la renovación del marbete de la placa deberán pagar RD$2,000 adicional al costo regular del impuesto que en el caso de vehículos con año de fabricación inferior al 2017 es de RD$1,500 y del 2018 en delante de RD$3,000.

Fiscalización

Pese a la cantidad de vehículos que no exhibe el marbete de la placa por no haber sido renovado o sus conductores no haberlos colocado, no es notorio el despliegue de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en busca de fiscalizar a los que están en falta.

A pesar de múltiples intentos fue imposible obtener una reacción de la Digesett al respecto.