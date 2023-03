Autoridades bancarias aseguran quiebra de Silicon Valley Bank en EE. UU. no incide en RD

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y otros bancos pequeños en Estados Unidos no tendrá repercusiones “importantes” para la República Dominicana, debido a que las entidades con problemas financieros no son corresponsables de bancos dominicanos.

La información fue confirmada por el Banco Central y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), entidades que precisaron fundamentos de la estabilidad económica dominicana, garantizando resiliencia y robustez de los indicadores del sistema financiero, los cuales "ocupan posiciones cimeras en la región en liquidez, rentabilidad, baja morosidad y solvencia".

Estados Unidos atraviesa por la mayor quiebra financiera de su economía tras la crisis mundial del 2008. En esta ocasión, tres bancos especializados colapsaron por el retiro masivo de fondos por parte de los clientes del Silicon Valley Bank, lo que provocó su quiebra y, en consecuencia, el cierre de otras entidades, impactando también las operaciones en el mercado de valores.

Debido a la importancia de los acontecimientos, la Junta Monetaria de República Domicana se reunió hoy en sesión extraordinaria para abordar la situación financiera en los mercados internacionales, analizando las causas y medidas adoptadas por las autoridades del Gobierno estadounidense.

Con base en los análisis de las interconexiones de las entidades bancarias locales, “se pudo establecer de manera precisa que la quiebra de Silicon Valley Bank y el Signature Bank no afecta al sistema financiero dominicano, dado que este no presenta interacción directa con dichas entidades internacionales”, indicó el Banco Central de la República Dominicana en un comunicado.

Sobre la incidencia o posibles efectos externos, la ABA recordó que el país vivió el precedente de la crisis global del 2008 y, gracias a las regulaciones tras la crisis del 2003 y al fortalecimiento continuo de la banca en capitalización y gestión integral de riesgos e innovación, el sistema local no se vio afectado.

En ese orden, envió un mensaje de tranquilidad a los sectores productivos y clientes en general: “Tenemos unas autoridades monetarias y financieras que, junto al resto del sistema, se mantienen monitoreando, atentas y con actitud previsora ante cualquier situación”.

El 90 % de los recursos manejados por la banca múltiple están invertidos en instrumentos del mercado, con los que se gestionan créditos que motorizan la economía nacional.

"Como gremio, consideramos vital que todos contribuyamos a preservar la bien ganada confianza en el sector bancario" Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana “

Implicaciones aún no son del todo predecibles

Para el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, la estampida financiera que llevó al cierre del SVB es un evento que no debe verse en forma aislada. “La posibilidad de que ocurra la teoría de la cucaracha, en cuanto a que pueden producirse otras quiebras y no ser un acontecimiento aislado, no es despreciable”, consideró.

La situación que atraviesa una parte de la banca de Estados Unidos está en desarrollo, por lo que sus implicaciones aún no son del todo predecibles para la economía dominicana y su sistema bancario, pese a que los bancos con problemas financieros de Estados Unidos no son corresponsables de entidades financieras dominicanas, señaló.

El economista abordó como otra consecuencia el tema inflacionario que persiste en la economía estadounidense ante el hecho de que la inflación subyacente de febrero se situó en 0.5 %, la mayor en cinco meses, razón que puede seguir obligando al Sistema de Reserva Federal (Fed-Banco Central-) a elevar su tasa de interés y, consecuentemente, presionar el estado financiero de las entidades bancarias de ese país, como una de las variables que han incidido en la actual situación de algunos bancos.

La predecible continuación de elevación de la tasa de la Fed puede incidir para que las autoridades dominicanas retomen las alzas de la tasa de interés monetaria, con efecto hacia el incremento de la tasa de interés de los bancos, incidiendo en que el producto interno bruto (PIB) dominicano mantenga el “pobre desempeño” que registró en enero de 2023, con apenas un 0.4 %, dijo.

Te puede interesar Latinoamérica reacciona con cautela ante la quiebra de bancos en EE.UU.

Indicadores financieros de RD

Tras la reunión de la Junta Monetaria, el Banco Central compartió algunos indicadores en los que destacó que, a marzo de este 2023, el coeficiente de morosidad de los bancos múltiples se mantiene en 1.0 %, con reservas que superan en cuatro veces los créditos improductivos, mientras que la solvencia regulatoria ascendió a 15.3 % a diciembre de 2022, superior al 10 % requerido por la Ley Monetaria y Financiera.

Asimismo, se determinó que las reservas internacionales del Banco Central, que a la fecha ascienden a 15,696.8 millones de dólares, no se encuentran expuestas a las entidades afectadas y están invertidas en instituciones financieras de primera línea y alta calidad crediticia.

En ese mismo orden, el Banco Central puntualizó que los inversionistas internacionales continúan valorando positivamente la economía dominicana, producto de la fortaleza de sus fundamentos y la estabilidad del peso, que a la fecha refleja una apreciación acumulada de 2.6 %.

En lo concerniente a la evolución reciente de los mercados financieros internacionales, se constató que luego del anuncio de las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América, para cubrir la totalidad de los depósitos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, los índices bursátiles de los principales mercados se han normalizado, con correcciones al alza.

Leer más Accionistas demandan a dueños y CEO del Silicon Valley Bank