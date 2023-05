Asociados a Coop-Herrera denuncian incumplimiento de contrato para retirar ahorros

Desde extranjeros con millones de pesos depositados a plazo fijo hasta madres con ahorros para emergencias se enfrentan a la larga espera de más de tres meses para recibir una respuesta de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) a su solicitud de devolución de ahorros.

“Aparentemente no tienen dinero, porque yo vine a retirar mis ahorros y lo que me dicen es que no hay sistema y me proponen retirarlo en pequeñas partidas de 5,000 pesos, pero ni así me entregan”, respondió, visiblemente molesta, una señora que tiene 10 años en la cooperativa y necesita sus ahorros para pagar una intervención médica de un familiar.

Coop-Herrera se encuentra en un proceso de investigación por parte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) por irregularidades en la gestión administrativa. La entidad registró a diciembre del 2022 que sus activos ascendían a 10,001,740,899 pesos.

Tras la publicación que realizó Diario Libre hoy sobre la investigación que realiza el Idecoop a esta y otra cooperativa, han comenzado a relucir casos más antiguos de asociados con millones de pesos en certificados financieros a los cuales no pueden acceder.

Un equipo de este medio visitó la oficina principal de Coop-Herrera, en Herrera, donde se encontró un ambiente de inconformidad de los clientes y de tensión, ya que el área de atención al cliente está custodiada por seguridad privada armada, que limita el flujo de clientes en la entrada y dentro del local.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/180523-cooperativa-herrera188-b756b9a9.jpg Clientes de Coop-Herrera se agrupan en la entrada de la oficina principal en el sector Herrera. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/180523-cooperativa-herrera189-badfc903.jpg Un cliente inversionista muestra evidencias de sus ahorros. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/18/180523-cooperativa-herrera191-d8699a51.jpg Un señor inconforme con el servicio recibido en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

En el lugar, un abogado apoderado por un australiano mostró a Diario Libre evidencias de un proceso de cancelación de unos cincos certificados por valores de más de 10,000,000 pesos, producto de la venta de un bien inmueble, cuyo pago fue una transferencia de un certificado depositado en Coop-Herrera.

A la fecha, los rendimientos que han generado los certificados figuran en la cuenta de depósito del cliente extranjero. Sin embargo, al tratar de retirar los fondos le indicaron que realice el proceso de retiro formal, el cual tiene una duración de aproximadamente 90 días. Cumplido el plazo, no obtuvo respuesta.

En su intento de buscar una solución rápida a la falta de comunicación con los ejecutivos de Coop-Herrera, depositó una carta al Comité de Conciliación del Idecoop para que intercediera e hiciera cumplir el contrato de inversión y su cláusula de cancelación. La carta depositada cumplió ayer dos meses sin ser respondida.

Aceptan depósitos y pagos de préstamos

Otros asociados que acudieron a la sucursal de Herrera a realizar su depósito de manera regular confirmaron la falla en el sistema electrónico, destacando que le recibieron los depósitos con la entrega de un recibo manual. Igualmente pasó con quienes se acercaban a realizar el pago de préstamos.

La falla en su sistema digital de gestión administrativa parece ser una de las principales dificultadas de Coop-Herrera. Sus socios han denunciado por redes sociales y su sitio web que nunca hay "sistema" y el servicio "es pésimo".

“Esa cooperativa ha cambiado mucho y eso no es de ahora”, dice uno de los comentarios colocados en la reseña de la página web.

Diario Libre lleva varios días intentando recibir alguna respuesta del Consejo Administrativo de Coop-Herrera, pero a la fecha, ninguno de sus miembros se ha contactado para detallar la situación que atraviesa.

Durante la visita a la oficina principal, un empleado de la sucursal le precisó al equipo de Diario Libre que no había nadie para recibir a la prensa. Solo se permitía la entrada regulada de los clientes asociados, quienes salían visiblemente decepcionados o incómodos con el trato.