Deducción de gastos educativos: el 19 % de contribuyentes no completó el proceso en DGII

De 41,450 contribuyentes que reportaron sus gastos educativos en este 2023, 8,251 no pudieron completar el proceso para recibir dicho beneficio tributario, como estipula la Ley 179-09 sobre Deducción de Gastos Educativos, por no completar el proceso o no haber realizado su declaración de renta.

El más reciente informe Gastos Educativos 2023 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) indica que para este año hubo un aumento de 17.4 % en la cantidad de personas físicas que reportaron la inversión en educación, al pasar de 35,321 en el 2022 a 41,450 en el 2023.

Sin embargo, el 19 % no pudo recibir el beneficio "porque no realizaron sus declaraciones juradas de renta o porque no cumplieron con los requisitos dispuestos en la Norma 06-09 de la ley tributaria", dice el reporte.

El documento señala que el total de comprobantes válidos para crédito fiscal reportados entre los 1,522 centros educativos que se acogieron a la ley tributaria, fue de 220,609 para el 2023, registrando 33,351 comprobantes más respecto al año anterior. Esto equivale a un crecimiento de 17.8 %.

Monto para deducción

En términos económicos, la DGII aprobó 4,182.7 millones de pesos por deducción de gastos educativos en el impuesto sobre la renta de personas físicas, para el 85 % del total reportado.

En tanto que el alivio tributario recibido por los 33,199 contribuyentes que completaron el proceso para compensación o devolución en este 2023 fue de 454.8 millones de pesos.

La mayor ponderación del volumen por compensación corresponde a las personas asalariadas, quienes cuentan con un 95.6 % de los montos devueltos en el 2023. Dicha variación se traduce en un aumento absoluto de 66.5 millones de pesos si se compara con los valores del 2022.

En cuanto a la participación de los profesionales liberales, también presentó variaciones, al pasar de 4.7 % el año pasado a 4.4 % en el 2023.

La distribución de la inversión en educación, según el nivel educativo de los dependientes, mantiene una proporción similar durante 2022. El nivel primario es el que ejerce mayor peso con 37.1% del total, seguido por el nivel secundario con 27.9%, el 35% restante se encuentra distribuido entre los niveles: preescolar, universitario y técnico

