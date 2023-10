La razón por la que el gobierno no indexa los salarios, según el ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, aseguró ayer que al gobierno "no le agrada" estar suspendiendo la aplicación anual de leyes que tocan asuntos presupuestarios, como la indexación salarial por inflación para el pago del impuesto sobre la renta (ISR), que no se ejecuta desde el 2017 porque afectaría las recaudaciones fiscales, pero sectores demandan su aplicación.

"Estamos conscientes de la situación", aseguró Vicente en un contexto en el que el presupuesto del 2024 proyecta un déficit de 231,312 millones de pesos y el Estado necesita conseguir ingresos.

"En algún momento eso (la indexación) también tendrá que ser revisado. En algún momento todo esto tiene que ser revisado, por ejemplo, todas estas leyes de asignación presupuestaria habrá que derogarlas, porque no es posible. A mí no me gusta anualmente estar suspendiendo leyes", dijo.

Al 80 % de los asalariados "no les importa"

Al conversar en el Ministerio de Hacienda con periodistas que cubren temas económicos, Vicente informó que el 80 % del total de trabajadores está exento del impuesto sobre la renta, por lo que no le afecta su pago en cada quincena o mensualidad y, por ende, la indexación de sus tramos de descuentos.

A ese 80 % exento "no le importa un bledo esa medida", dijo el ministro.

Por si no lo sabías La indexación salarial es el ajuste que se les hace a las tarifas del salario para compensar las pérdidas del valor del dinero que se ha tenido en un periodo determinado por la inflación. Actualmente, el ISR a personas físicas se retiene al excedente de los salarios de 34,685 mensuales en adelante. Sin embargo, de acuerdo con cálculos de analistas de la Dirección General de Presupuesto hechos en el 2022, a ese año debería ser a partir de los 43,407.3 pesos, si los salarios se indexaran.

En los primeros seis meses del 2023, la DGII recaudó 54,135.1 millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta de personas físicas, impulsado por el ISR de los salarios. Este monto representó el 14 % de las recaudaciones totales en ese semestre.

La cifra es 8,968.9 millones de pesos más alta que la recaudada durante el mismo semestre en 2022, para un crecimiento de 19.9 %.

Aspirantes a legisladores por el partido Opción Democrática, junto con José Horacio Rodríguez, actual diputado por esa entidad, reclamaron que se indexen los salarios para que se aplique a los sueldos que están por encima de los 47,518.45 pesos.

Demandaron que el cambio se haga en el proyecto de presupuesto del 2024, algo que el gobierno no contempla, a menos que en el Congreso Nacional lo varíe en el proyecto cuando lo conozca.

Desde el 2017, no se indexan anualmente los salarios para ajustar el ISR con base en la inflación, algo que manda del Código Tributario dominicano. En las leyes de presupuesto general del Estado se incluye un artículo que lo suspende y el proyecto sometido para el próximo año no es la excepción.

El ministro de Hacienda compartió datos que, según leyó, el mínimo exento del ISR en República Dominicana es de aproximadamente 7,500 dólares anuales, en México 4,600 dólares, en Paraguay 3,200 dólares, en Guatemala 4,000 dólares, en Costa Rica 1,436 dólares, en Brasil 4,600 dólares, en Uruguay -que tiene "un nivel de ingreso altísimo"- en 9,500 dólares y en Perú 5,600 dólares.

"Entonces tú dices: aquí hay un problema", observó Vicente. "Aquí hay un problema y, en cierta forma, por eso es que ustedes ven esa situación. ¿Que al gobierno le agrada eso? No, no le agrada, claro que no le agrada".