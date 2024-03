¿Qué tanto ha variado el perfil de una persona pobre en la República Dominicana?

Según el más reciente Boletín de Pobreza Monetaria, un hogar se considera en situación de pobreza monetaria cuando no tiene los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En el 2023, la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales con relación al 2022, al pasar del 27.7 % en el 2022 a 23.0 %, según los datos más recientes del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

La pobreza extrema también bajó seis décimas en un año, de 3.8 % en 2022 a 3.2 % en el 2023.

La institución explica que estas reducciones se deben principalmente al aumento del ingreso laboral per cápita, a una mayor generación de empleos formales y a la disminución de la presión inflacionaria durante el año pasado.

Sin embargo, el análisis señala que el ingreso per cápita de un hogar solo ha aumentado en promedio 5,810 pesos en los últimos siete años. Es decir, si en 2016 había hogares con un ingreso de 10,096 pesos al mes (336.5 pesos diarios), para 2023 pasaron a tener 15,906 pesos mensuales (530.2 pesos al día).

En el cuarto trimestre de 2023, una persona pobre ganaba en promedio 7,645.30 pesos mensuales (254.8 pesos diarios), mientras que una persona en pobreza extrema ganaba menos de la mitad de esa cantidad: alrededor de 121 pesos diarios, lo que suma aproximadamente 3,643.5 pesos al mes.

Según el Boletín de Pobreza Monetaria, un hogar se considera en situación de pobreza monetaria cuando no tiene los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios, tomando como referencia el monto mensual per cápita necesario para cubrir una canasta no alimentaria.

Para determinar la pobreza extrema, se toma en cuenta el monto mensual per cápita requerido por un hogar de referencia para adquirir al menos "la ingesta de los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades energéticas y proteicas de la familia u hogar".

Diario Libre resume los principales indicadores de una persona en situación de pobreza general y en pobreza extrema destacados en el boletín a través de la siguiente infografía.

Las constantes de una persona que vive en la pobreza

Pese a las mejoras destacadas por el Mepyd, en el perfil de una persona pobre en la República Dominicana persisten las mismas características: la mayoría de estos hogares están encabezados por una mujer que vive en zonas rurales.

Aunque el porcentaje de mujeres en pobreza general disminuyó de 29.4 % en 2022 a 24.1 % en 2023, siguen siendo la población más vulnerable en comparación con los hombres en la misma situación, que representaron el 21.8 % el año pasado.

Además, el 24.6 % de las personas en situación de pobreza vive en áreas rurales, siendo la región sur la que concentra la mayor proporción de personas en condición de vulnerabilidad.