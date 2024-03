Accionistas del Banco Popular aprobaron aumentar el capital de la entidad

El Banco Popular Dominicano informó hoy la decisión de aumentar sus recursos económicos de 55,000 millones de pesos a 65,000 millones, decisión que fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria,en la que detallaron que al 2023 la entidad tuvo buen desempeño.

La información, contenida en una nota de prensa, precisa que los asambleístas aprobaron la propuesta de incremento de capital social autorizado del Popular y acogieron una actualización significativa de artículos de los estatutos sociales.

El documento resalta las palabras del presidente del Consejo de Administración del Popular, Marino Espinal, quien detalló que el banco cerró el ejercicio social del 2023 con activos totales por un valor de 755,266 millones de pesos, para un aumento de 19.1 %, con respecto al año anterior.

En tanto, la cartera de préstamos neta resultó fue de 481,722 millones de pesos, lo que refleja una subida en las facilidades crediticias de 78,915 millones de pesos. "El 56.7 % del incremento en los créditos se destinó a financiar actividades productivas de la economía", dice la nota.

En cuanto a los depósitos, señala que se elevaron a 556,506 millones de pesos, registrando un aumento de 69,330 millones de pesos, para un crecimiento porcentual del 14.2 %.

En lo que concierne al patrimonio técnico que respalda las operaciones de la institución, Espinal resaltó que tuvo un saldo de 91,604 millones al cierre del año pasado. En tanto, el índice de solvencia se ubicó en 14.81 %, porcentaje que sobrepasa el 10 % que requieren las autoridades del sistema.

Miembros del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano durante la asamblea de accionistas. Desde la izquierda, los señores José Armando Bermúdez, Álex Pimentel M., Marcial Najri, Manuel Alejandro Grullón Hernández, Marino D. Espinal, Andrés E. Bobadilla, Christopher Paniagua, Cynthia Vega y Práxedes J. Castillo Báez.

Otros logros alcanzados en el 2023

El presidente del Consejo de Administración del Banco Popular destacó como un logro significativo el aumento a "AAA" de la calificación de solvencia y la de sus bonos a largo plazo, por la empresa calificadora de riesgo Feller Rate.

"El Popular fue el primer banco dominicano en obtener este hito financiero, que representa la máxima calificación que una entidad bancaria puede recibir en el mundo, revalidando con ello la posición de liderazgo del banco en el mercado, así como su capacidad de generación de ingresos y prudente gestión del riesgo", subraya.

El ejecutivo indicó que el Popular profundizó su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, facilitando a los clientes su relación con la entidad e incrementando las oportunidades de ampliar y personalizar el portafolio de productos y servicios para cada uno de ellos.

En este sentido, explicó que el 65 % de los clientes del Banco Popular poseen la App Popular, un canal a través del cual en 2023 se realizaron más de 83 millones de transacciones, lo que representa un incremento de 37 % con respecto al año anterior.

Del total de transacciones que se realizan de forma digital, es decir a través del Internet Banking y la App Popular, el 76 % fueron ejecutadas a través de la aplicación móvil.

Destacó también el auge de las ventas digitales, ya que el año pasado el 25 % de los productos del banco se vendieron de forma digital, representando un incremento de 150 % con relación a 2022.

Avances y visión sostenible

En materia de sostenibilidad, la entidad alcanzó relevantes acuerdos, comenzando por la alianza con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y el Banco Santander, para continuar apoyando con 250 millones de dólares el desarrollo de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, así como pymes que promuevan iniciativas de sostenibilidad en el país.

En adición, el Popular se sumó al We Finance Code, una coalición internacional de la Financial Alliance for Women, que busca ampliar el acceso al crédito que tienen las pequeñas y medianas empresas, en general, así como a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres.

El banco presentó además su programa Emprende Mujer, una plataforma de apoyo al emprendimiento femenino que integra productos financieros, capacitaciones y servicios de acompañamiento psicológico, gracias a la colaboración de Enlaces- Red de Inversionistas Ángeles y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam).

Como parte de sus compromisos con los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas:

La entidad se incorporó a la Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria Financiera.

Siguió impulsando su portafolio de finanzas verdes Hazte Eco, cuya cartera supera los 2,267 millones de pesos.

Consolidó su liderazgo en financiamiento de energías limpias en el país, con 391 millones de dólares en proyectos de generación renovable, para un total de 493 MW de capacidad instalada.