Fraude a la TSS: aseguraban a falsos empleados con enfermedades de alto costo

Unas 56 empresas se dedicaban a facilitar su Clave de Acceso a la Seguridad Social (Class) a vendedores de seguros de salud para que ellos registren de forma fraudulenta como supuestos trabajadores a personas que tienen enfermedades de alto costo.

Estas personas fueron inscritas con salarios mínimos y, al mismo tiempo, hacían un uso intensivo de sus seguros de salud.

Ese era el modus operandis del fraude que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) detectó y sometió a la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer las investigaciones, según explicó Henry Sahdalá, titular de esa institución.

La cantidad de registros es de 13,120 y la pérdida económica para el Sistema de la Seguridad Social que esto representa asciende a los 60.9 millones de pesos.

"Hay algunas empresas, no voy a decir ni nombre ni tamaño, que se han dedicado a facilitar esa clave a personas que andan en la calle vendiendo seguros médicos a gente que no son trabajadores, personas que necesitan o tienen una enfermedad terminal o tienen una enfermedad muy grave, enfermedad de alto costo, entonces aprovechan esa coyuntura, con esa clave las inscriben, a sabiendas o no del dueño de la empresa, y comienzan demandar los servicios como si fueran trabajadores de la fuerza laboral dominicana", detalló el tesorero de la Seguridad Social.

Sahdalá precisó que "la complicidad es con el empleador que les facilita la clave a la persona que vende el seguro médico en la calle" y contra ellos piden la acción de la justicia, dejando exentas a las personas beneficiarias del seguro.

"Eso está causando un perjuicio muy grande, primero en nosotros, porque los registran con salarios muy bajos, y, segundo, a las administradoras de los riesgos de salud, porque le están cargando un costo muy elevado por el servicio que hay que prestarle", indicó.

Advirtió que un fraude a la seguridad social es un delito penal, por lo que implica penas de privación de libertad. Con la última denuncia, son más de 200 los casos identificados y sometidos por la TSS.

Los retiran

En la parte sindical, Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), aseguró que su sector ha venido denunciando esos fraudes, pero lo describió de manera diferente.

"Personas inescrupulosas han creado estructuras donde cobran a trabajadoras y a personas distintas una cantidad menor que la que deberían pagar a la Seguridad Social y, dos o tres meses después de haber pagado la seguridad social, sacan a esas personas del sistema, y cuando la persona va a ubicar sus atenciones se encuentra que no están", narró el sindicalista.

Del Río pidió que se investigue también a lo interno de la TSS ya que, a su juicio, debe haber complicidad desde dentro, algo que negó Sahdalá.

Sanciones

El ministro de Trabajo, Luis Miguel Decamps, estimó necesario hacer más énfasis en las sanciones administrativas.

"Siempre es importante fortalecer los mecanismos, ha habido un fortalecimiento en base a la ley 13-20, pero también, probablemente, sea importante fortalecer los mecanismos de sanciones administrativas, además de las posibles consecuencias penales, que son las que se están ejecutando", acotó.

Estos funcionarios hablaron durante su participación en la graduación del Diplomado Internacional de Defensoría de Derechos Ciudadanos de Seguridad Social que realizó la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en colaboración con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el hotel Intercontinental.

El evento contó con la participación del presidente Luis Abinader.