Bancos creen liberación del encaje legal ayudará a reducir la tasa de interés activa

El anuncio de la liberación del encaje legal por parte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) es visto como positivo para estimular la economía, especialmente en el sector construcción. Sin embargo, como señalan economistas, su éxito dependerá de la capacidad de abordar obstáculos estructurales, como la escasez de mano de obra y la efectividad en la transmisión de las políticas monetarias.

En cambio, Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, y René Grullón, vicepresidente sénior del Banco Popular Dominicano, coincidieron en que la medida ayudará a reducir las tasas de interés activas, promoviendo una mayor liquidez en el sistema financiero.

"Qué bueno que ya el Banco Central tomó la decisión porque, aunque la tasa de política monetaria ha bajado, la real no, porque todavía la liquidez no se ha visto en el sistema, en el overnight, en los excedentes de liquidez de todo el sistema completo, para que la tasa pasiva baje. Entonces, si la tasa pasiva no baja, la activa típicamente no baja", señaló Grullón.

Precisó que la medida de la liberación del encaje legal crea un mecanismo del Banco Central de "acelerar un poquito el proceso de baja de tasa activa que el país necesita tanto".

Para el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, la liberación del encaje responde a la falta de efectividad en la transmisión de la reducción de la tasa de política monetaria a las tasas de interés bancarias.

A pesar de que el Banco Central disminuyó su tasa de referencia de 8.5 % a 6.25 %, las tasas activas bancarias han subido, pasando de 12.41 % en junio de 2023 a 16.20 % en la actualidad.

Dijo que el sector construcción, clave en la economía, ha mostrado un crecimiento de 4.7 % en los primeros diez meses de 2024, cifra inferior al 10 % registrado en 2019 antes de la pandemia.

( ) anunció ayer la liberación de 35,335 millones de pesos del . Estos recursos buscan estimular la y adquisición de viviendas, con un enfoque especial en las viviendas de bajo costo. El 40 % de los fondos, unos 14,142 millones de pesos, se destinará a viviendas cuyo precio actual no supere los 5,025,380.75 pesos, mientras que el restante 60 %, 21,213 millones de pesos, será para proyectos de construcción y adquisición de viviendas en general.

Guillermo Caram: problemas subyacentes en la construcción

El economista Guillermo Caram destacó que, aunque la medida es positiva, la industria enfrenta retos más urgentes, como la escasez de mano de obra debido a las deportaciones de trabajadores haitianos.

"La construcción no se reactivará hasta tanto se resuelva el problema principal que está afectando ahora esa industria: la escasez de mano de obra como consecuencia de las arbitrarias deportaciones gubernamentales a haitianos", precisa el economista.

Caram sugiere que, sin abordar este problema, las facilidades financieras podrían ser ineficaces, y advierte sobre el riesgo de que los fondos se usen para refinanciar deudas atrasadas, lo que mejoraría las estadísticas bancarias sin generar un impacto real en la economía.

"Se correría el riesgo que las facilidades que este (BCRD) otorga se utilizaran para refinanciar financiamientos atrasados con fines de reducir la cartera morosa que afecta la imagen de los bancos comerciales", advirtió Caram.

Haivanjoe Ng Cortiñas: necesidad de estímulo monetario

En cambio, Ng Cortiñas refuerza la necesidad de la medida, argumentando que busca corregir la falta de transmisión de la política monetaria y apoyar un sector que, aunque clave, sigue rezagado respecto a niveles pre-pandemia.

"Ante el hecho del fracaso del efecto transmisión de la tasa monetaria hacia las tasas de interés bancaria, al Banco Central, no le ha quedado otro camino que liberar el encaje, en un ambiente de inflación por debajo de la meta y ante una insuficiencia de masa monetaria circulando, inferior al programa monetario", expresó.

Copymecon: respaldo y oportunidad para mipymes

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) expresó su apoyo a la medida, resaltando su potencial para dinamizar el sector.

Sin embargo, el presidente de Copymecon, Eliseo Cristopher, subrayó la importancia de que se priorice el acceso de las mipymes a estos recursos, dado su rol crucial en la economía y el desarrollo de la construcción a menor escala.

Acoprovi respalda la decisión de la Junta Monetaria

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) celebra y respalda la decisión de la Junta Monetaria que autoriza al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) la liberación de 35,335 millones de pesos del encaje legal para facilitar préstamos destinados a la construcción y adquisición de viviendas.

"Este anuncio representa un paso significativo hacia el fortalecimiento del acceso a viviendas y la dinamización del sector de la construcción, pilares esenciales para el desarrollo económico y social del país", indica Acoprovi.

Los bancos

Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, dijo que la medida debe estimular a una reducción en las tasas.

"Me parece que fueron unas medidas muy atinadas, muy oportunas, muy necesarias también, precisamente para estimular la economía. Vamos a terminar el año con muy buenas noticias", expresó Puig.

Dijo que el gobernador del Banco Central "nos anunció, también, que vamos a crecer más del 5 %, evidentemente, para el final del año. Así que creo que fue un estímulo muy oportuno y que nos va a servir de buena base para entrar al 2025 con garantías".

René Grullón, vicepresidente sénior del Banco Popular Dominicano, lo ve como algo necesario para el sector construcción por todas las repercusiones positivas que tiene la economía.

Amchamdr

El presidente de la Cámara Americana de Comercio de RD (Amchamdr), Roberto Herrera, consideró que el anuncio de la liberación del encaje legal para la vivienda es "muy positivo" porque va a dinamizar el sector de construcción.

"Entiendo que había unos retos que tenían por no tener acceso a financiamiento y yo creo que eso va a ser muy positivo para la economía", indicó el empresario.