El Indocal requiere un 25 % más de los fondos del Gobierno para ampliar sus servicios

Desde comprar una botella de agua para su consumo hasta echar gasolina al vehículo con una máquina dispensadora, cada producto y servicio que reciben los dominicanos debe estar respaldado por los más altos estándares de calidad y seguridad.

Velar por el cumplimiento de estos estándares exigidos por el mercado es el rol que desempeña el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), una entidad que requeriría de hasta un 25 % más de las transferencias corrientes que asigna el Gobierno –de 272.1 millones de pesos para este 2025– a fin de expandir y modernizar sus operaciones en el país.

En una visita a Diario Libre, su director general, Néstor Julio Matos Ureña, explicó que el Indocal es la autoridad que crea las normas que regulan los productos y servicios en el mercado.

Asimismo, evalúa que los equipos de medición –como balanzas o dispensadores– estén calibrados correctamente, velando por el cumplimiento de estándares locales e internacionales.

Las reglas para el envasado del agua, el etiquetado de los alimentos o la certificación de productos agrícolas tradicionales como el café, el cacao o el tabaco, son algunas de las más de 1,000 normas que el Indocal ha realizado, muchas de las cuales comienzan por iniciativa propia de los sectores productivos que las procuran para ser más competitivos.

"Los sectores productivos entienden que crear normas les ayuda, no solamente a mejorar la productividad de sus empresas, sino también a combatir el comercio ilícito y la competencia desleal", destacó.

Además, es la institución que representa a la República Dominicana ante la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), siendo la encargada de realizar las evaluaciones de conformidad que le permiten, tanto a empresas como instituciones públicas, certificar si determinados procedimientos cumplen con normas ISO u otros estándares mundiales.

Para todas estas labores, la institución solo dispone de dos oficinas en Santo Domingo y Santiago para cubrir las demandas de sus servicios a nivel nacional, teniendo que desplazar a sus técnicos diariamente –33 en la sede y 10 en la regional norte– para que realicen evaluaciones en las zonas en las que carecen de acceso, como es el caso de las regiones sur y este.

"Estamos trabajando una propuesta, para que tanto el Ministerio de Industria y Comercio como el presidente (Luis Abinader) puedan apoyar al Indocal aún más, y nosotros poder hacer un trabajo más efectivo y más amplio", manifestó.

De los 474.1 millones de pesos presupuestados para la institución en este año, 272.1 millones corresponden a transferencias del Estado, mientras que el resto –equivalente a 175 millones de pesos– corresponden a fondos propios que genera la institución a través de sus servicios.

"Abrir nuevas oficinas regionales implicaría una densidad de recursos que, si no los recibimos de manera adicional, es un proyecto que no podría ser", remarcó.

Agregó que esto también requeriría la contratación de más personal, tanto de profesionales especializados en los sectores estratégicos para que apoyen a los comités técnicos que evalúan las normas, como de técnicos con experiencia en el manejo de auditorías y sistemas de gestión.

Si bien la institución está realizando las estimaciones de cuánto necesitaría la entidad para presentarlo concretamente a las autoridades, Matos Ureña adelantó que la entidad podría expandir las sucursales, contratar a más personal y modernizar sus servicios –incluso con la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial para automatizar procesos– con al menos un incremento del 25 % anual de los fondos del Gobierno.

Para la creación de una norma, el Indocal debe agotar una serie de pasos, entre ellos, la conformación de un comité técnico con especialistas, representantes de los principales gremios del sector al que irá dirigida la disposición, y representantes de los consumidores del producto o servicio a regular.

El comité técnico estudiará el alcance de la norma y los aspectos que debe contemplar.

De igual forma, debe compararlas con regulaciones internacionales ya existentes para la elaboración de un anteproyecto que, una vez completado, debe ser revisado y aprobado por el Consejo Dominicano para la Calidad (Codoca), que integra a 12 representantes del gobierno e instituciones del sector privado.

Vapes: un sector al que le interesa regularse

Entre los ejemplos de sectores interesados en contar con disposiciones que garanticen su calidad se encuentra el segmento de los vapes, debido al creciente auge que han tenido estos dispositivos como alternativa a fumar cigarrillos en los últimos años."Ese sector pidió crear una norma para estandarizar los vapes. Hay una asociación de importadores de ese producto; lo que ellos están buscando es que los usuarios consuman un producto que no sea nocivo para la salud de los usuarios, porque a veces entran productos que no cumplen con ningún tipo de estándar y muchas veces la gente no los ve, pero están dañando la salud de los dominicanos. Ahí es que entra la labor del Indocal", subrayó Matos Ureña.