La Digesett está facultada para retener y remarcar vehículos con marbete vencido

El plazo de tres meses para la renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) venció el pasado 31 de enero, generando incertidumbre y preocupación entre los conductores que aún no han cumplido con el proceso. Las autoridades podrían iniciar operativos para aplicar sanciones a quienes circulen sin la documentación actualizada.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) podría iniciar operativos en los próximos días para penalizar a quienes circulen sin la documentación actualizada. Según lo establecido en el Artículo 189 de la Ley de Tránsito, aquellos que conduzcan o remolquen vehículos sin portar el marbete de inspección técnica vehicular podrán ser sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo vigente y la reducción de puntos en su licencia de conducir.

"Los conductores que manejen vehículos de motor sin portar en el cristal delantero la certificación denominada "Marbete de Inspección Técnica Vehicular" serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado y con los puntos en la licencia determinados por el reglamento correspondiente", establece la normativa.

Además, los talleres autorizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que emitan marbetes en violación a la ley o sus reglamentos podrán enfrentar multas de entre 10 y 20 salarios mínimos, además de la revocación de su licencia de operación para realizar dichas revisiones.

La Digesett tiene la facultad de retener y remolcar los vehículos que no hayan renovado el marbete, conforme a las disposiciones legales. No obstante, si la infracción es corregida en el momento de la detección, el vehículo no será remolcado.

Pese al vencimiento del plazo, la entidad reguladora del tránsito aún no ha iniciado operativos de fiscalización, ya que se espera una decisión de la DGII sobre la posibilidad de una prórroga.

"Nosotros iniciaremos cuando la DGII nos indique. Si la DGII otorga una prórroga, no podemos iniciar un operativo", afirmó la vocera de la Digesett, Miguelina Ramírez, en declaraciones a Diario Libre.

Es preciso recordar que el pasado 20 de enero, Luis Valdez, titular de la DGII, enfatizó que no habría extensión del plazo para la renovación del documento.

"Nunca prórroga, nunca prórroga para renovación de marbete, vence el 31. En el día de ayer (19 de enero) venció a través del Internet. Yo no sé hasta cuándo los dominicanos van a dejar de dejar todo para última hora", expresó Valdez.

El 22 de octubre de 2024 se inició el periodo de renovación del marbete 2024-2025 para 1,893,024 vehículos hábiles. La DGII tiene estimado que las recaudaciones alcancen los 3,137,673,000 pesos durante este proceso. Los conductores tienen hasta el 31 de enero para renovar el marbete.

La DGII informó que, a través de la internet, se despacharon 155,095 marbetes, para una recaudación ascendente a 283,524,000 pesos. En cambio, en los puntos de la DGII se renovaron 39,396 Impuesto de Circulación Vehicular, registrando una recaudación de 88,527,000 pesos.

Costo marbete

Los montos del marbete se mantienen invariables respecto al periodo anterior:

1,500 pesos para vehículos fabricados hasta 2019.

fabricados hasta 2019. 3,000 pesos para vehículos fabricados en 2020 y posteriores.

La renovación estaba disponible a través de 49 entidades financieras con 859 sucursales en todo el país, así como en las colecturías de la DGII en Villa Vásquez, Montecristi, y Sánchez, Samaná hasta el 31 de enero de 2025.

Montos por sanciones

Los montos por sanciones por no renovación durante el plazo establecido son los siguientes:

2,000 pesos para vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025.

2,100 para vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024.

3,100 para vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores.