Director DGII: el Poder Ejecutivo no está en presentar ningún proyecto de reforma fiscal

Ante el proyecto de ley que sometió al Congreso Nacional el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, muy en sintonía con la reforma fiscal que retiró el Gobierno en 2024, el director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, señaló este jueves que el Poder Ejecutivo no está en presentar ningún proyecto de reforma fiscal.

"Nosotros no podemos como parte del Poder Ejecutivo decirle al Poder Legislativo, no haga esto ni a esto. Entonces, ellos tienen independencia para presentar. Ahora, la posición del presidente de la República, de Luis Abinader, fue retirar el proyecto de reforma y de esto no se ha vuelto a hablar. O sea, el Poder Ejecutivo no está en presentar ningún proyecto de reforma", señaló.

El funcionario ofreció sus declaraciones tras participar en el Foro sobre la Administración Tributaria 3.0, organizado por el Intec, con el objetivo de debatir las oportunidades del uso de tecnología en la optimización de la administración fiscal en la República Dominicana.

"Estamos haciendo esfuerzo para mejorar. Este tipo este tema que hemos abordado aquí del uso de la tecnología para eficientizar los procesos y procedimientos conlleva a una mejoría. El uso de la facturación electrónica conlleva una mejoría", explicó el funcionario.

Además, agregó que están haciendo un proyecto de actualización y regularización del RNC que inició el pasado lunes en Las Terrenas, pero que lo van a expandir a las grandes ciudades.

Precisó que en la medida en que se amplíe la base de contribuyentes, se podrá mejorar la recaudación con mucha eficiencia administrativa.

No hay sanciones

Aseguró que el levantamiento de datos que se inició en Las Terrenas no implica multas ni sanciones para los que estén operando de forma informal.

"Es levantamiento para formalizarlo. La DGI no va a manejar para este tipo de negocio por el momento multas por deberes formales, porque lo que estamos es tratando de ampliar la base para mayor recaudación, pero no ahora ir a multarlo por lo que dejaron de hacer", puntualizó Valdés.

Propuesta

El diputado Genao Lanza propone la eliminación de los incentivos fiscales y exoneraciones otorgados a sectores como el turismo, las industrias y las producciones cinematográficas.

Además, busca suprimir las exenciones para la importación de vehículos destinadas a legisladores, jueces del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, miembros de la Junta Central Electoral, fiscales, militares, el cuerpo diplomático dominicano y otros servidores públicos.

De inmediato, la propuesta generó reacciones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).