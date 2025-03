La Superintendencia de Bancos orienta para fortalecer el gobierno corporativo en el sector bancario

Con el objetivo de fortalecer la implementación de buenas prácticas bancarias, la Superintendencia de Bancos (SB) ha publicado una serie de recomendaciones para mejorar el gobierno corporativo en las entidades de intermediación financiera (EIF).

Estas recomendaciones se encuentran en el informe " Mejores prácticas de gobierno corporativo - Consejo y Alta Gerencia" , resultado de una revisión de nueve entidades financieras, en la que se analizaron las principales tendencias del sector.

El estudio de la SB, se indicó en una nota de prensa, abarcó aspectos como los procesos y criterios para la selección, nombramiento y remuneración de los miembros del Consejo y la Alta Gerencia, así como la evaluación de su desempeño.

También se revisaron los criterios para la categorización de los miembros independientes, la formación académica y la capacitación en áreas clave, identificando oportunidades de mejora.

El informe resume los lineamientos que las EIF deben considerar para operar en concordancia con las directrices de organismos internacionales como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

También, la Office of the Comptroller of the Currency de Estados Unidos (OCC) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entre otros.

Levantamiento de datos

La evaluación se llevó a cabo mediante un proceso de alcance internacional, que incluyó el diseño de una encuesta sobre prácticas de gobierno corporativo.

Para garantizar la precisión de las respuestas y obtener aclaraciones adicionales en temas de interés, se realizaron visitas in situ en el marco de una inspección temática.

La SB reiteró su compromiso de continuar profundizando en materia de gobernanza y brindar orientación oportuna para la implementación de buenas prácticas. Esta revisión, junto con otras iniciativas en curso, busca fortalecer el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), un modelo centrado en el análisis y la gestión de los riesgos de las EIF.