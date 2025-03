Fabricio Gómez Mazara: "El microcrédito es la cara oculta del crecimiento dominicano"

El Consejo de Promoción y Apoyo a las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) ha sido un ente catalizador de recursos para apoyar el desarrollo de los microempresarios en la República Dominicana.

Con una cartera de créditos vigente que asciende a 9,772 millones de pesos otorgados en préstamos individuales y a empresas, su director Fabricio Gómez Mazara es partidario de que la institución dé un siguiente paso y se constituya en una entidad financiera enfocada al segmento al que ha contribuido: el microcrédito.

"El microcrédito es la cara oculta del crecimiento dominicano", enfatizó el funcionario, tras recordar que las mipymes constituyen el 96 % del tejido productivo en el país, razón por la cual considera el apoyo a los emprendedores como una tarea fundamental para asegurar la sostenibilidad de la economía.

La directiva que lidera el funcionario diseñará un proyecto que modifique la Ley 488-08, que crea a Promipyme como una entidad del sector público no financiero, una constitución que limita sus operaciones, al carecer de la capacidad para ofrecer servicios financieros de manera directa.

A diferencia de los bancos, que tienen el reglamento de evaluación de activos, nosotros no somos un intermediario financiero puro y duro. No captamos recursos, solamente préstamos, de acuerdo a la ley. Seguimos el reglamento de los microcréditos", precisó Gómez Mazara.

Por ello, cuando un usuario solicita un préstamo a Promipyme, sus oficiales deben crearle una cuenta en el Banco de Reservas para desembolsarle el monto aprobado. Además, al ser una entidad no financiera, debe ceñirse a las normativas de compras y contrataciones, al secreto monetario que establece la ley monetaria y financiera, así como a algunos requerimientos del Ministerio de Administración Pública.

"Nosotros pretendemos dejar un proyecto de ley que transforme a Promipyme porque funcionar hoy es muy cuesta arriba, porque hay muchas restricciones", explicó el funcionario, quien considera que Promipyme puede ser una institución de microcrédito adscrita al Banco de Reservas, o bien, entrar al sector financiero como una entidad de microcréditos.

No es banco de pobres

La cartera de créditos de Promipyme aumentó 13.2 % en los últimos 12 meses, pasando de 8,600 millones de pesos en enero del 2024 a 9,742 millones de pesos en enero del 2025, un resultado producto de un esfuerzo por llevar a la normalidad una cartera "muy deteriorada", con altos niveles de morosidad.

El incumplimiento de los usuarios se debía, entre otras razones, a que muchos de los microempresarios entendían que los recursos que recibían eran un subsidio estatal y no una obligación financiera, debido a que Promipyme llegó a conocerse entre sectores populares de la población como Banca Solidaria, que era el nombre de una de sus líneas de préstamo.

La institución ha optado por no seguir utilizando esta marca, debido a la confusión que creó entre sus clientes reales y potenciales.

"Tú no puedes estigmatizar a los clientes; no somos un ´banco de pobres´. El microempresario comienza con una inversión de capital relativamente pequeña, pero su límite es el cielo. No tiene límites en su apuesta al desarrollo", enfatizó el directivo.

La inclinación de la cartera de créditos a las mujeres–vistas como ´mejores pagadoras que los hombres´, la renegociación de la deuda vencida y la mejora de la gestión financiera le permitió a la entidad recuperar más de 120 millones de pesos.

Esto mejoró su posición financiera, ya que el 96 % de los ingresos que percibe Promipyme vienen de su cartera, mientras que el 4 % restante corresponde a las transferencias del Estado.

La estrategia también sumó 37,000 nuevos clientes a los 70,000 que tiene la institución en la actualidad, otorgando préstamos a un 12 % de interés, una tasa más asequible que la disponible en el mercado de microcréditos, que oscila entre el 18 % al 26 %.

"Alguien podría decir que nosotros, con esta tasa, estamos compitiendo de manera desleal.Sin embargo, la gran competencia desleal para los clientes (...) es el prestamista informal, que presta a 5 % semanal, a una tasa de 244 % al año" “

Monotributo

Como una entidad que busca incentivar la formalidad en las mipymes, la entidad realizó un levantamiento en el que estudió el impacto que tendría en las microempresas la simplificación tributaria que propone el monotributo.

Si bien las recaudaciones se elevarían apenas 0.4 % del producto interno bruto a través de esta modalidad, "el gran efecto que tendría el monotributo en el país es el aumento de la formalidad".

Para Gómez Mazara, este podría ser el "sustituto perfecto" del pago de anticipos, que representa una importante carga fiscal para los pequeños y medianos negocios.

Promipyme impulsa el crédito a las mujeres en el país Según datos de Promipyme, las mujeres han demostrado ser mejores pagadoras que los hombres, con una brecha de morosidad que se ha ampliado del 3.2 % en 2019 al 5.3 % después de la pandemia. Este comportamiento ha llevado a la institución a inclinar su cartera de créditos hacia las mujeres, quienes actualmente representan el 52 % del total de préstamos otorgados, aunque solicitan montos menores en comparación con los hombres. Fabricio Gómez Mazara dijo que las mujeres tienen una ventaja comparativa: saben diferenciar muy bien los recursos del hogar de los del negocio. Esto las convierte en clientes ideales para el microcrédito. "Las mujeres son 62 % de nuestras clientes, pero expresan el 52 % de la cartera, debido a que toman montos más menores. Entonces, eso ha sido también una nueva estrategia. La única manera que en el corto plazo tú mejorabas la morosidad era inclinando la cartera hacia las mejores pagadoras", argumentó Gómez Mazara. El apoyo a las mujeres no solo tiene un impacto económico, sino también social. Estudios han demostrado que los hogares donde las mujeres son microempresarias tienden a tener mejores niveles socioeconómicos. Además, su incorporación al mercado laboral mejora la autoestima de las mujeres y la calidad de vida de sus familias. La estrategia de Promipyme ha dado resultados tangibles. La morosidad, que alcanzaba el 16.3 % al inicio de la gestión, se ha reducido al 9.5 %. Esto se ha logrado gracias a la renegociación de deudas, la implementación de pagarés notariales como garantía y el enfoque en clientes con menor riesgo, como las mujeres. Además, la institución ha mejorado su infraestructura y servicios, con 113 sucursales en todo el país, para ofrecer un mejor acceso a los microcréditos. El funcionario habló en un encuentro con Diario Libre.

