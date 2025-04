Abinader sobre el alza del dólar: "Me parece que ya hay una tendencia a la estabilización"

La fortaleza del dólar frente al peso dominicano fue destacada este lunes por el presidente de la República, Luis Abinader, quien aseguró que en estos momentos en el país "las reservas son mayores" a las que encontró en el 2020.

El mandatario hizo el planteamiento durante el desarrollo de LA Semanal con la Prensa en respuesta a una pregunta sobre el incremento que ha registrado ese dinero en las últimas semanas en el país.

Dijo que, por el contrario, el dólar ha experimentado una baja, disposición que cree continuará.

Hay una tendencia a la baja

"Yo pienso que en los últimos días hay una tendencia, incluso, a la baja en el dólar desde la semana pasada y estoy seguro que eso se va a estabilizar según lo que ha aclarado e informado el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdez Albizu", exclamó.

Añadió: "Yo pienso que ya el Banco Central anunció las medidas que se van a tomar y me parece que ya hay una tendencia a la estabilización".

Sobre las reservas de la referida moneda, indicó que se sitúan en la actualidad en 14,700 millones de dólares, frente a los 6,700 millones que estaba, "cuando llegamos al gobierno en julio de 2020".

"Más del doble, o sea tenemos reservas fuertes, todos los motores y los diferentes sectores de las economías están produciendo dólares", agregó.

También dijo que entiende que, de acuerdo a lo expresado por el gobernador del Banco Central, no existen razones económicas para el incremento. Sí planteó que hay, "algunos aspectos internacionales" que podrían incidir y señaló los cambios de la política económica del gobierno norteamericano, lo que expresó que ha sido destacado por"algunos economistas".

Tasa de cambio El Banco Central de la República Dominicana registra a este 31 de marzo la moneda estadounidense a 63.44 para la venta y a 62.96 para la compra.

La pregunta:

El pasado 17 de este mes, usted abordó el tema del dólar y, en ese momento, estaba a 63.11 y usted decía que en los últimos cuatro años era cuando más se había apreciado el peso en comparación con 20 (años) anteriores. Hoy el dólar amanece a 63.44 y, precisamente, el expresidente Leonel Fernández dice que el gobierno debe adoptar algunas medidas para contrarrestar este deslizamiento de la prima del dólar, quisiera saber, por favor, presidente que nos hable de eso. Muchas gracias.

La respuesta:

No lo que yo dije, y es así, en los últimos años de nuestro gobierno y hasta diciembre, mientras la devaluación había sido, tenía un promedio de un 12 % en los períodos de cuatro años anteriores, en este caso había apenas de un 5 %. Yo pienso que ya el Banco Central anunció las medidas que se van a tomar y me parece que ya hay una tendencia a la estabilización. Cuando nosotros llegamos al gobierno en julio de 2020 las reservas eran de 6,700 millones, hoy las reservas son de 14,700 millones más del doble, o sea tenemos reservas fuertes, todos los motores y los diferentes sectores de las economías están produciendo dólares, o sea no hay ninguna razón, y lo sustentamos, no hay ninguna razón económica, hay algunos aspectos internacionales, incluso lo han dicho algunos economistas con los cambios de la política económica del gobierno norteamericano que han influido en cuanto a la apreciación del dólar. Yo pienso que en los últimos días hay una tendencia, incluso, a la baja en el dólar desde la semana pasada y estoy seguro que eso se va a estabilizar según lo que ha aclarado e informado el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdez Albizu, que fue durante los 12 años del presidente Fernández su gobernador también.