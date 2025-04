China advirtió este miércoles que "no tiene miedo de luchar" en la guerra comercial con EE. UU.

China advirtió este miércoles que "no tiene miedo de luchar" en la guerra comercial con Estados Unidos y reiteró su llamado al diálogo, después de que la Casa Blanca afirmara que la negociación sobre los aranceles depende de Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, centró su ofensiva comercial global en China, a la que impuso nuevos aranceles del 145%. El gigante asiático replicó con tarifas del 125% para las importaciones de Estados Unidos.

"Si Estados Unidos realmente quiere resolver el asunto mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de ejercer presión extrema, dejar de amenazar y chantajear, y hablar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", insistió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Después del toma y daca entre las dos principales economías mundiales, Trump bajó el tono el viernes y eximió de estos aranceles a computadoras, teléfonos inteligentes o semiconductores, de los que China es un gran productor.

"No hay ganadores en una guerra arancelaria o en una guerra comercial. China no desea luchar, pero no tiene miedo de luchar" Lin Jian Ministerio de Relaciones Exteriores “

"La pelota está en la cancha de China" si quiere poner fin a la guerra comercial, declaró el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente ha afirmado, de nuevo, que claramente está abierto a un acuerdo con China. Pero es China la que necesita un acuerdo con Estados Unidos" y no al revés, insistió.

El portavoz diplomático de Pekín respondió que "esta guerra arancelaria la inició Estados Unidos".

"Las contramedidas de China, necesarias, buscan proteger sus derechos e intereses legítimos así como la igualdad y la justicia internacionales. Son totalmente razonables y legales", aseguró.