Un clima de negocios para generar más producción y exportaciones

Medidas como porcentaje del producto interno bruto (PIB), las exportaciones de bienes de República Dominicana son las menores entre los países que conforman el DR-CAFTA. En el gráfico es posible apreciar que entre los países que conforman el tratado comercial con Estados Unidos; y adicionando a Panamá a la comparación, República Dominicana tiene una tasa baja de exportaciones con relación al total de su economía.

Al observar el segundo gráfico, es posible notar la disminución en la participación de las exportaciones, tanto nacionales como de zonas francas, como porcentaje del PIB. Una economía que tiene un mercado interno pequeño debe crear condiciones para crecer hacia afuera. Expandir su producción en volumen y en valor agregado aprovechando otros mercados. Las políticas públicas de República Dominicana están mostrando que no favorecen esa dinámica.

En un gráfico adicional, en esta misma página, se aprecia el incremento en el ingreso de remesas. Turismo ha incrementado, pero el ingreso de divisas provenientes de remesas lo ha hecho de una forma superior, a pasar de 20.4 % del total de divisas en 2013 a 26.8 % en 2024. En su mayoría son ingresos para consumo, no son divisas que entran a la economía a convertirse en ahorro para ser empleado en procesos productivos que, a su vez, incrementen la producción.

La dinámica de producción necesita tiempo. Empieza con el ahorro que se convierte en producción y, al final, pasando por los procesos intermedios, en bienes finales. Se compra la tierra, se siembra la semilla, se abona, y al final se tiene la cosecha. Si esa cosecha es de calidad y se puede vender, local e internacionalmente, a precios competitivos, es posible lograr mayores exportaciones. Es un ejemplo simple que se puede aplicar a los procesos de bienes industriales complejos.

¿Qué necesita una economía para lograr, en el tiempo, más bienes (y servicios) que sean exportables? Primero, el ahorro, que se traduce en inversión. En consecuencia, las primeras políticas a evitar son aquellas que crean un régimen de incertidumbre y de penalización al ahorro. Esas condiciones inician con las reglas de juego: un sistema de impuestos adecuado, burocracia, permisos, licencias, entre otras. Luego, la manera como los costos inciden dentro del proceso, una vez iniciado. Es decir, que los insumos no sean encarecidos artificialmente, que el transporte refleje precios de mercado y no de oligopolios; y que la mano de obra refleje el costo de su productividad, no salarios artificiales motivados por precios al alza por, entre otras razones, políticas monetarias expansivas que inciden sobre la inflación de precios.

Un centro de pensamiento económico debe, como parte de su función, plantear argumentos como los aquí expresados. Son las autoridades las que deciden cuándo cambiar las políticas públicas para favorecer los procesos productivos, por medio de las políticas adecuadas, para generar mayor producción local y para exportación.