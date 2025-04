El pago mínimo a la tarjeta de crédito puede generar un ciclo financiero insostenible

Después de meses de gastos impulsivos o imprevistos que se salieron de control, la tarjeta de crédito puede convertirse en una carga difícil de manejar. Existen herramientas para organizarse mejor, salir de las deudas y construir un fondo de emergencia.

El "pago mínimo" puede parecer un alivio momentáneo, pero cuando se convierte en la única forma de responder a los gastos con tarjeta de crédito, es una señal de alerta. Muchos dominicanos enfrentan este escenario tras un período de consumo excesivo, como la reciente Semana Santa. ¿Cómo empezar a salir del "hoyo" sin que las deudas terminen por ahogar tus finanzas?

Además de auxiliarse con herramientas que le ayuden a planificar el pago de las deudas y a organizar su economía en el período de déficit, hay una serie de pasos que se deben tomar en cuenta:

1.

Aceptar el problema y dejar de usar la tarjeta

Lo primero es reconocer que existe un desbalance financiero. No se puede salir de una deuda si se sigue buscando préstamos a corto plazo. Así que cortar temporalmente el uso de las tarjetas —al menos hasta lograr un plan de pago— es esencial en el proceso.

2.

Hacer un diagnóstico de la deuda

Calcula cuánto debes, a cuántas tarjetas y con qué tasa de interés. Esto te permitirá priorizar. Existen dos estrategias comunes: pagar primero la tarjeta con mayor interés (estrategia de la avalancha) o la que tenga el saldo más pequeño (bola de nieve), lo que ayuda a motivarse con resultados rápidos.

3.

Negociar con el banco

Muchos emisores de tarjetas ofrecen planes de pago fijos o reestructuraciones de deuda. Aunque esto puede implicar congelar la tarjeta o pagar una cuota mensual fija, permite tener mayor control y evitar intereses que crecen mes a mes, sobre todo cuando la deuda excede los 90 días.

4.

Recortar gastos y destinar ese excedente al pago de la deuda

Es momento de revisar hábitos de consumo. Cortar suscripciones innecesarias, controlar los pedidos por delivery o ajustar los gastos en entretenimiento puede liberar recursos importantes. Además, se deben evitar los "gastos hormiga": aquellas pequeñas cosas que consumimos a diario pero que no son esenciales, como un refresco, los dulces o comer en la calle.

5.

Ahorrar, incluso endeudado

Puede parecer contradictorio, pero crear el hábito del ahorro —aunque sea mínimo— es vital. Si se presenta una emergencia mientras aún se está pagando la tarjeta, recurrir a más crédito solo perpetúa el ciclo.

Ahorrar es uno de los principios de unas finanzas saludables, cuyos recursos te permitirán equilibrarte en momentos de crisis o podrían ayudarte a alcanzar una meta a corto o mediano plazo.

6.

Construir un fondo de emergencia

Una vez saldadas las deudas, el siguiente paso es crear un fondo que cubra entre tres y seis meses de gastos esenciales. Esto funciona como una red de seguridad ante imprevistos como pérdida de empleo, emergencias médicas o gastos extraordinarios del hogar.

Las tarjetas no son el enemigo; el problema es usarlas como fuente principal de liquidez. Recuerda que una tarjeta no es una extensión del salario, sino una línea de crédito a corto plazo que, si no se maneja con planificación, puede afectar tu estabilidad económica.