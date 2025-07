¿En qué gasta el Gobierno el dinero del contribuyente?

Las gráficas muestran la clasificación funcional del gasto ejecutado por el Gobierno Central de la República Dominicana en los primeros cinco meses del año. El gasto funcional proporciona una idea de en qué gasta el Gobierno el dinero de los contribuyes, o cuál es el objetivo de las erogaciones que hace.

Hasta el 31 de mayo, el Gobierno Central había gastado 573,629.4 millones de pesos, 4.4 % más que los 549,310.5 millones de pesos ejecutados en el mismo periodo de 2024.

¿En qué ha gastado el Gobierno en los últimos cinco meses?, más de una cuarta parte o 26.5 % del gasto fue destinado al pago de intereses de la deuda.

El monto de 152,176 millones de pesos incluye una transferencia presupuestada de 35,008 millones de pesos para el Banco Central de la República Dominicana. El resto consiste en intereses y comisiones de la deuda.

El segundo destino del gasto fue dirigido a educación. Educación inicial, primaria y secundaria consumieron el 54 % de los 111,150 millones pesos registrados. El resto fue destinado a otros gastos dentro de la función educación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/imagen-crees-gastos-del-gobierno-80feecca.png

Educación e intereses de la deuda representan la mayor parte del gasto público. Para este año, el primer renglón tiene un presupuesto de 333,486 millones de pesos, y educación tiene una asignación de 309,600 millones de pesos. Entre ambos representan el 43 % de todo el presupuesto de gastos del Gobierno Central.

El problema principal de las finanzas públicas del país es el exceso de gasto sobre los ingresos. Gobiernos que no cumplen su función de administrar los ingresos, incurren en endeudamiento público; una forma de ilusión fiscal. Es decir, no se incrementan los impuestos, pero aumenta la deuda, que no es otra cosa que dinero que habrá que pagar en el futuro.

En los primeros cinco meses de este año, los contribuyentes pagaron el equivalente a 2,491 millones de dólares solo en intereses de esa deuda. Casi 2,500 millones de dólares por gastos superiores a lo que ingresó.

El resto del gasto se puede apreciar en los gráficos. Casi el total de energía y combustibles está representado por las transferencias para mantener operando a las empresas distribuidoras de electricidad, las EDE.

Dentro de todo el gasto, que se destine el 5 % de este para justicia, orden público y seguridad luce un porcentaje bajo. Sin embargo, en materia de gasto importa qué tan bien los políticos pueden proporcionar servicios públicos, algo que, por la naturaleza de los estados mismos, casi nunca se verifica.

El Gobierno dominicano debería gastar menos de lo que le ingresa, y eso solo se logra empezando a elaborar presupuestos que reduzcan el gasto. Una meta económica deseable, más allá de la ley de responsabilidad fiscal.

En tiempos de crisis, las reducciones de gasto son impuestas por las circunstancias, son ineludibles; en momentos de normalidad, como ahora, son señales positivas para los mercados de deuda, para las clasificadoras de riesgo y para los agentes económicos.

__________

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).