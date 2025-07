Sector industrial destaca importancia del mercado de valores en el desarrollo económico RD

Los presidentes de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Roberto Herrera, y de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, coincidieron en destacar la relevancia del mercado de valores como vía fundamental para la expansión, modernización y sostenibilidad de las empresas dominicanas.

Herrera valoró positivamente el rol del mercado de valores dominicano en el financiamiento de importantes proyectos del sector energético.

"Desde la incursión en la emisión de bonos, muchas de nuestras empresas miembros han podido llevar a cabo grandes desarrollos que anteriormente sólo eran posibles con recursos de organismos multilaterales o bancos internacionales", afirmó.

Herrera destacó que los fondos de pensiones han jugado un papel protagónico como adquirientes de esa deuda, canalizando recursos hacia proyectos que han fortalecido la industria eléctrica del país.

Sobre el futuro del sistema eléctrico, Herrera consideró que el mercado de valores puede ser un aliado importante, especialmente para la rehabilitación de las empresas distribuidoras.

Sin embargo, advirtió que esto dependerá de las decisiones que tomen las autoridades para hacer estas empresas rentables y atractivas a los inversionistas.

"Ya hemos demostrado que existe madurez en el sector para emitir deuda. El próximo paso sería que alguna empresa energética decida ser pionera en emitir acciones", puntualizó.

Daniel Lacalle, economista y asesor internacional. Katty Cepeda, presidenta ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB). Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores.

Julio Brache: acceso al mercado de capital ha acelerado la expansión industrial

Julio Brache, presidente de la AIRD, subrayó que el acceso al mercado de capital ha sido determinante para que las industrias dominicanas logren un crecimiento acelerado y una proyección internacional.

"Ese ha sido el gran salto de muchas empresas locales: acceder al mercado de valores les ha permitido modernizar maquinaria, reducir carga financiera y expandirse hacia nuevos mercados", explicó.

Caso de Pasteurizadora Rica

Dijo que la empresa ha logrado tener presencia en más de 20 mercados internacionales, gracias al financiamiento obtenido en el mercado de capitales. Esta inversión ha permitido también adquirir tecnología de punta y mejorar la capacidad productiva, tanto para el consumo interno como para la exportación.

El dirigente industrial reconoció que aún existen desafíos, especialmente para empresas familiares que deben prepararse en términos de gobernanza, sucesión y adecuación regulatoria.

"Muchas empresas no han podido entrar al mercado por no estar preparadas internamente. Pero aquellas que lo han hecho, como Rica, han demostrado que el camino es posible y fructífero", sostuvo.

Tanto Herrera como Brache coincidieron en que el desarrollo del mercado de valores dominicano ha sido esencial para dinamizar sectores como la energía y la industria.

Asimismo, hicieron un llamado a seguir promoviendo la cultura financiera y fomentar la participación empresarial para consolidar este mecanismo como una fuente estable de crecimiento e inversión en República Dominicana.

Los empresarios hablaron en el marco del VI Foro del Mercado de Valores, organizado por la Asociación de Puestos de Bolsa (ADP). Este evento que tuvo como orador principal al economista y asesor internacional Daniel Lacalle, quien señaló que la volatilidad global en los mercados: oportunidades en tiempos de incertidumbre.

"El mayor riesgo que tenemos en el mercado ahora mismo no son los aranceles, no es la guerra del oriente medio y, desde luego, no es lo que está pasando en la Unión Europea...El mayor riesgo es tener tu dinero en depósitos. Es decir, cuando tomas la decisión de no invertir, estás tomando una decisión peligrosísima, que es la de decidir no invertir", apuntó el economista.

Explicó que invertir significa básicamente decidir que no va a destruirse el poder adquisitivo de las monedas fiduciarias y que no se va a tener un entorno de aumento de la masa monetaria. "Es decir, es luchar contra la evidencia".

Por lo tanto, dijo que: "Es absolutamente clave que nos demos cuenta de la importancia capital que tiene el mercado de valores para dotar de liquidez, para dar oportunidades de crecimiento y para dar oportunidades de rentabilidad y para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. "Cosas que tampoco son incertidumbres".

Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores

Los números oficiales

En el evento, Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores, destacó que el mercado de capitales ofrece ventajas significativas e importantes que resultan fundamentales para el desarrollo de de la República Dominicana.

"A través del mercado de valores los inversionistas pueden acceder a oportunidades de rentabilidad, diversificación y liquidez en un entorno regulado y transparente", señaló el funcionario.

En este contexto, dijo que los puestos de bolsa juegan un rol central ya que son el canal a través del cual los inversionistas y emisores acceden al mercado de valores, facilitando la asignación de recursos y la liquidez de los instrumentos financieros.

"Su profesionalismo, compromiso y visión estratégica son pilares para la consolidación de un mercado eficiente y competitivo", precisó.

Detalló que, a lo largo de los últimos años, la gestión de los puestos de bolsa ha demostrado una evolución notable, lo cual demuestra y les consolida como actores estratégicos del sistema financiero nacional:

Los activos consolidados de los puestos de bolsa se dispararon un 362.25 % entre diciembre de 2017 y diciembre de 2024, creciendo en promedio un 24.45 % cada año. En los últimos 5 años los activos crecieron un 170.18 %, incrementando en promedio un 28.21 % cada año, subrayando un impulso especialmente fuerte tras el 2020. Las utilidades netas se incrementaron un 133.45 % de diciembre de 2017 a diciembre de 2024, con un crecimiento promedio de 12.88 % cada año, reflejando una rentabilidad creciente y sostenible. Desde diciembre de 2020 a diciembre de 2024 las utilidades subieron un 35.34 %, creciendo en promedio un 7.86 % cada año, consolidando tendencias positivas en la generación de beneficios. El patrimonio de los intermediarios creció un 178.57 % entre diciembre de 2017 y diciembre de 2024, con un crecimiento promedio de 15.76 % cada año, reforzando la base de capital del sector. En los últimos cinco años el patrimonio avanzó un 97.09 %, creciendo en promedio un 18.49 % cada año, apuntalando la capacidad de inversión futura. El ratio Pasivo/Activo se mantuvo contenido, pasando de 0.80 en 2017 a 0.88 en 2024, garantizando una estructura de deuda equilibrada y resiliente. La razón de patrimonio (Patrimonio/Activo) osciló entre 15 % y 9 %, cerrando en 9 % en 2024, lo que evidencia un nivel de capital propio robusto frente a los activos. El ROE promedio superó el 30 % durante el periodo, alcanzando 53 % en 2021 y terminando en 29 % en 2024, reflejando una excelente rentabilidad del capital invertido.

"Visto lo anterior, podemos decir que ha existido una expansión extraordinaria en nuestro mercado de valores", destacó.