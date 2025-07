El trading: actividad para generar ingresos adicionales con un elevado riesgo de pérdida

Quienes están familiarizados con la actividad, ya sea porque se dedican a ella o lo hicieron en algún momento, la definen de manera simple como la comercialización de activos financieros y es común encontrarse en las redes sociales con videos que la promocionan como la panacea para mejorar las finanzas personales.

Pero para los que están involucrados en el trading, que es la compra y venta a través de las bolsas de valores de acciones empresariales o materias primas y de criptomonedas, esta conlleva un "alto" nivel de riesgo, aunque también brinda la oportunidad de generar ingresos adicionales.

"Como cualquier actividad comercial, el trading tiene su riesgo. No siempre se gana, también hay pérdidas. He perdido dinero, eso es parte del aprendizaje. No conozco ningún negocio que no tenga sus altas y bajas", precisa Héctor Bruno, un empleado público que desde hace ocho meses invierte en acciones y Bitcoin.

Las ganancias dependen de lo que se arriesgue en cada trade u operación, explica Bruno, quien añade que entró a la actividad con el propósito de obtener ingresos extras y que en la actualidad estos oscilan entre 100 y 200 dólares a la semana. Aunque por el momento los beneficios no le permiten dedicarse solo a eso, considera que se puede vivir del trading.

"Pudiera decir que los dos (instrumentos) me han dejado ganancias, eso depende de la estrategia con la que te manejes y de cuánto respetes tus reglas para no sobreoperar (realizar una cantidad excesiva de operaciones)", expresa.

Requisitos para hacer trading

Las herramientas necesarias para transar activos financieros son principalmente tecnológicas: un celular, laptop, computadora de escritorio, tableta, Internet y las distintas plataformas o aplicaciones diseñadas para ello, aunque a estas se agregan un período de estudios y práctica, explica Wendy Montes de Oca Guzmán, quien lleva año y medio en el trading.

La joven, quien tiene un emprendimiento de ropa tejida para niños, dice que opera los índices de futuros bursátiles, el NASDAQ en específico, para ganar recursos adicionales, aunque con la idea de dedicarse en un futuro solo a esa actividad.

Montes de Oca, integrante de una comunidad en la aplicación de mensajería WhatsApp denominada "Amigos del vivir del trading y algo más", indica que, pese a sus ganancias, que en promedio fluctúan entre 500 y mil dólares, "tiene meses buenos y otros malos" y resalta el alto nivel de riesgo que tiene la actividad.

Una asesora financiera consultada para este trabajo, pero que prefirió el anonimato, explica que, aunque en el mercado dominicano también se puede hacer trading, por regulación es distinto.

"Se hace bajo lo que son los bonos gubernamentales o corporativos. Sin embargo, hay brókers en el país que pueden prestar ese servicio y puestos (de bolsa) que tienen alianzas con brókers de distintos países y a través de estos una persona puede transar, con ayuda de personas capacitadas que puedan administrarle dicha cartera", puntualiza.

Riesgo y volatidad

Christian Capellán, quien intentó vivir del trading, se inició con 100 dólares durante la pandemia de COVID-19, gracias a videos tutoriales de Youtube, dirigiendo sus inversiones a las criptomonedas.

Sin embargo, motivos de salud lo llevaron a abandonar la actividad un año y medio después de haber comenzado, señalando por igual su elevado nivel de riesgo y de la volatilidad que afecta la compra y venta de activos.

Declara que las ganancias suelen ser variables porque dependen de la moneda en la que se invierte, cómo está el precio de la criptomoneda, rumores, guerras "y hasta la opinión de un presidente puede hacer que todo suba o baje, por eso es difícil decir lo que puede ganar en un mes o una semana".

"Desde que vendí todo asumí que perdí 500 dólares, ya que había comprado en alto (valor) y muchas veces en baja y con eso obtenía un equilibrio, pero llegó un punto que por salud vendí todo, cuando todo estaba en baja. Por eso asumo la pérdida de la inversión que hice por 18 meses", concluye.

Aunque para esta historia fue consultada la Superintendencia del Mercado de Valores, al cierre de esta edición no habíamos recibido respuestas.

