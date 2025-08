Superintendencia de Bancos dispuso la acreditación de RD$101.1 millones a favor de reclamantes

La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la acreditación de 101.1 millones de pesos a favor de usuarios reclamantes, entre enero y junio de 2025, monto que representa un incremento de 23.8 millones de pesos respecto al mismo período de 2024, equivalentes al 30.8 %.

Entre agosto de 2020 y junio de 2025, la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) dictaminó la devolución de 606.7 millones de pesos a clientes que elevaron reclamaciones, debido a inconformidades con sus entidades financieras. El 67 % de los reclamos atendidos se resolvieron a favor de los usuarios.

Durante los últimos cuatro años, han aumentado tanto el número de reclamaciones recibidas por la SB como los montos ordenados a devolver, principalmente debido a la diversificación de los canales de atención de ProUsuario, que ahora cuenta con una aplicación móvil, página web, redes sociales y un servicio vía WhatsApp, entre otros medios.

Los principales motivos de las reclamaciones durante el primer semestre de este año fueron consumos no reconocidos (32.6 %), transferencias erróneas (11.6 %), transferencias no reconocidas (10.8 %), retiro de efectivo no reconocido (8.1 %), y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos (6.1 %).

Pasos para reclamar

Para elevar una queja, los clientes bancarios pueden comunicarse a través de la aplicación ProUsuario, al número de WhatsApp 809-731-3535, al correo electrónico contacto@prousuario.gob.do, agendar una cita desde la página web prousuario.gob.do o visitar las oficinas físicas en Santo Domingo y Santiago.

La SB explicó que antes de acudir a la oficina, se debe realizar una reclamación en la entidad financiera y solicitar un documento físico firmado, sellado y con la fecha. Si la decisión de la entidad no satisface al reclamante, entonces puede acudir a ProUsuario con la certificación de que hizo la reclamación correspondiente en su entidad.

Además del comprobante de la reclamación, se debe proveer una copia de la cédula y/o pasaporte en caso de extranjeros, cualquier documento que sustente la reclamación y dos números telefónicos de contacto y correo electrónico (si posee).