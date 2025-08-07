Impuestos Internos recauda un 11 % más en julio

En julio de este año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó 76,473.8 millones de pesos, superando en 7,606.9 millones de pesos lo recaudado en igual mes del año anterior, lo que representa un crecimiento interanual de 11.0 %.

Este resultado también supera en 2,472.7 millones de pesos la meta establecida en el Presupuesto General del Estado, alcanzando un cumplimiento de 103.3 %.

Al excluir los ingresos extraordinarios, tanto de 2024 como de 2025, el crecimiento mensual fue de 4.8 %, equivalente a 3,103.1 millones de pesos adicionales.

De acuerdo con la entidad recaudadora, esto refuerza la tendencia sostenida de crecimiento estructural en la recaudación tributaria.

En el acumulado de enero a julio de este año, la DGII ha ingresado 548,646.1 millones de pesos al fisco, lo que implica un cumplimiento de 101.6 % del estimado y un excedente de 8,565.6 millones de pesos.

Este resultado representa un crecimiento acumulado de 9.6 % respecto al mismo periodo de 2024, equivalente a 47,838.2 millones de pesos adicionales.

Principales impuestos

En cuanto al desempeño de los principales tributos, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) generó 17,188.3 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 9.1 % en las ventas totales y 6.5 % en las ventas gravadas.

El Impuesto sobre la Renta de las Empresas recaudó 14,806.7 millones de pesos, reflejando un crecimiento interanual de 6.2 %, equivalente a 847.1 millones de pesos adicionales.

Por su parte, el Impuesto sobre las Personas Físicas generó 9,191.4 millones de pesos, gracias a un crecimiento de 9.6 % en el impuesto sobre la renta de asalariados, explicado por un aumento tanto en la cantidad de trabajadores gravados (12.3 %) como en el monto retenido (9.9 %).

El Impuesto Selectivo a los Combustibles alcanzó un total de 8,872.1 millones de pesos, mientras que un desempeño extraordinario se registró en el Impuesto a la Minería, con un recaudo total de 7,592.1 millones de pesos, impulsado por el alza en el precio del oro, mayor eficiencia operativa del sector y el fin de las compensaciones anticipadas de 2021.

Este ingreso incluye:

4,504.7 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta

2,729.3 millones de pesos por Utilidades Minerales

358.1 millones de pesos por Regalía Neta de Fundición Minera.

Los demás impuestos generaron, en conjunto 18,823.2 millones de pesos, completando el total recaudado por la institución en el mes de julio.

La DGII enfatizó que estos resultados son reflejo de la confianza ciudadana en el sistema tributario, así como de los esfuerzos sostenidos por fortalecer los controles, mejorar los servicios y consolidar una relación basada en la corresponsabilidad fiscal y el desarrollo nacional.

Transformación tecnológica

"El impacto de la transformación tecnológica que hemos desarrollado se refleja en la eficiencia de nuestras recaudaciones y en la confianza de los contribuyentes. Hemos apostado a la innovación y al servicio como pilares de una DGII más ágil y efectiva", afirmó el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras.

Dijo que la DGII ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas, simplificado procesos clave y promovido una cultura de cumplimiento tributario basada en la transparencia y la equidad.

Con estos resultados, la institución reafirma su papel como la principal fuente de ingresos fiscales del Estado dominicano, al aportar el 69.3 % del total de los recursos retenidos por las oficinas recaudadoras.