Abinader reconoce que es un reto aumentar las recaudaciones

El presidente Luis Abinader durante La Semanal con al Prensa. ( KEVIN RIVAS/RIVAS )

El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció este lunes que es un reto del Gobierno y del país aumentar las recaudaciones del Estado.

El jefe de Estado fue consultado sobre cómo se hace el Gobierno para elevar los ingresos, debido a que no se ejecutó la reforma fiscal, con las que se iba a obtener 122,000 millones de pesos adicionales.

En ese sentido, el jefe de Estado indicó que la economía ha mejorado “ligeramente” con relación al Producto Interno Bruto (PIB), pero dejó saber que es “un reto que tiene el país”. El jefe de Estado no abundó mucho durante la intervención en LA Semanal con la Prensa.

A propósito de las recaudaciones, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que recaudó en julio del 2025 un total de 76,473.8 millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual de 11.0 %.

Una de las medidas del Gobierno para eliminar el déficit es, según un documento del Ministerio de Hacienda, reducir los subsidios del Estado a algunos sectores hasta dejarlo en 3,000 millones de pesos para 2028.

Gestión de cinco años

Este lunes en LA Semanal, el mandatario pasó balance a sus cinco años de gobierno.

En el ámbito económico y productivo, Abinader dijo que el PIB per cápita creció un 34.16 %, pasando de 8,603 dólares en 2019 a 11,541 dólares en 2024.

Informó que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 4,500 millones de dólares y las exportaciones totales superaron los 12,900 millones de dólares.