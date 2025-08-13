Magín Díaz sigue encuentros con líderes empresariales

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, se reunió con el Conep. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dijo ayer que la solidez de las finanzas públicas y el desarrollo económico requieren de un trabajo conjunto.

"Escuchar y trabajar de la mano con el sector empresarial es clave para construir soluciones que beneficien a toda la sociedad", afirmó Díaz al sostener un encuentro con la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), orientado a fortalecer el diálogo y la cooperación entre el sector público y privado para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico del país.

Durante la reunión, se abordaron temas vinculados a las finanzas públicas y el desempeño de la economía nacional, en un ambiente que procura identificar puntos de convergencia y propuestas concretas para fomentar la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible.

El ministro destacó que el Gobierno mantiene un canal de diálogo abierto con todos los sectores productivos, convencido de que la colaboración y la transparencia son esenciales para alcanzar las metas de desarrollo.

En tanto que Celso J. Marranzini, presidente del Conep, destacó: "Nuestro objetivo es impulsar inversiones, generar empleos formales de calidad y elevar la competitividad de la República Dominicana, siempre en beneficio de todos los dominicanos".

En los últimos días, el funcionario se ha reunido con líderes de la Organización Nacional de Empresas Comerciales y con la Federación Dominicana de Comerciantes.Asimismo, con representantes del sector mipymes del país.