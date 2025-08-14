Así será la nueva terminal que se construye en el Aeropuerto Internacional de Las Américas

El proyecto de la nueva terminal del aeropuerto Internacional de Las Américas se hará en 35,000 metros cuadrados ( FUENTE EXTERNA. )

Con una inversión superior a US$250 millones, Aerodom, miembro de la red global Vinci Airports, inició la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (Aila). El acto contó con la participación del presidente Luis Abinader y autoridades del sector aeronáutico.

El proyecto, que se desarrollará en un área de 35,000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, promete ser un referente regional por su diseño moderno, eficiencia operativa y estándares de sostenibilidad.

Llegadas y salidas con tecnología de última generación

Llegadas : manejo automatizado de equipajes y 4 cintas transportadoras.

Salidas: 38 mostradores, 4 líneas de seguridad y 2 salones VIP.

Puertas de embarque: 10 posiciones con zonas de espera, espacios comerciales y oferta gastronómica renovada.

Plataforma aérea y estacionamientos

La terminal estará conectada a una plataforma de aviación de 50,000 m², con capacidad para operar hasta 13 aeronaves simultáneamente.

Se habilitarán 900 nuevas plazas de estacionamiento para vehículos.

Innovación y sostenibilidad

El diseño contempla automatización de procesos, conectividad directa con salones VIP y zonas FastTrack, así como tecnología avanzada de seguridad.

Entre las medidas ambientales destacan:

Energy Center que generará el 100 % del frío con energía solar y almacenamiento térmico.

Reutilización de aguas residuales tratadas para climatización.

Métodos constructivos de bajo impacto ambiental.

Retos y cronograma

La construcción enfrentará desafíos técnicos, como un subsuelo con cavidades naturales que requiere cimentaciones mixtas y la necesidad de mantener operativa la terminal actual durante las obras.

Tras más de un año de preparación y diseño, la obra se entregará en 2028.

Visión de futuro

Para Mónika Infante, directora general de AERODOM, la nueva terminal “es mucho más que un edificio: es un paso decisivo hacia el futuro del transporte aéreo en la República Dominicana, capaz de conectar mejor al país con el mundo”.

Con este proyecto, AERODOM y VINCI Airports reafirman su compromiso de elevar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la conectividad aérea nacional.