Banreservas dice que sus indicadores registran el mayor crecimiento de su historia

Los indicadores alcanzados por el Banco de Reservas (Banreservas) en los últimos cinco años colocan la institución en un lugar de liderazgo dentro del sistema financiero nacional, al lograr una cartera de crédito con un crecimiento récord, superior a los 296,296 millones de pesos, cifra que casi iguala a la que había registrado en toda su historia.

Estos logros han beneficiado a los dominicanos y el desarrollo del país, mediante el impulso del turismo, la construcción, vivienda, producción agrícola e industrial, deportes, recreación, diversas acciones de responsabilidad social y el consumo en general, según una nota de prensa.

“Nunca este banco había prestado para viviendas de bajo costo en condiciones tan favorables para que la gente compre sus vehículos y para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta gestión está reescribiendo la historia de Banreservas y de todo el sistema financiero”, subrayó su presidente Samuel Pereyra, al comentar los logros de su gestión.

Explicó que, de esos financiamientos, más de 229,000 millones de pesos se destinaron a las pequeñas y medianas empresas; 78,000 millones para viviendas; 35,000 millones para adquirir vehículos y para inversión en turismo 131,313 millones de pesos. De igual forma, otros 700 millones de dólares fueron otorgados a ese sector, cifras que superan los recursos concedidos por ese concepto en la década anterior.

“Esta gestión puso el dinero donde realmente importa: en las manos de los dominicanos”, sostuvo el Pereyra, tras matizar que en estos cinco años Banreservas logró más de 120 premios internacionales de revistas e instituciones especializadas en analizar el sistema financiero en las distintas regiones del mundo.

En cuanto a la captación de remesas, dijo que las cifras, actualizadas al cierre de julio de 2025, indican que los dominicanos recibieron por vía del Banco de Reservas más de 4,961.3 millones de dólares, equivalente al 74.30 % de lo percibido por todo el sistema financiero nacional.

Con respecto a la capitalización, el banco acumuló el 64.78 % del monto total de su capital actual, aumentado a 76,000 millones de pesos mediante la Segunda Resolución del Consejo de Directores, celebrada el 11 de junio de 2024. Esta medida fortalece su capacidad de crecimiento y asegura la estabilidad patrimonial a largo plazo.

Además, Banreservas fue la entidad que más tarjetas de crédito y débito aprobó en los últimos cinco años, al tiempo de convertirse durante este período en el principal vehículo para la implementación de programas sociales del gobierno, que beneficiaron alrededor de cinco millones de ciudadanos, con el Programa Supérate, Bono Navideño, Bono Madre, entre otros.

De los más grandes

“La calificación de riesgo se Banreservas se consolidó entre los 50 bancos más grandes y confiables de América Latina y el Caribe”, expresó el ejecutivo bancario, por la confianza depositada por su amplia clientela, además del esfuerzo de su equipo de ejecutivos y todos sus colaboradores.

La inclusión financiera fue otro pilar de la gestión de Banreservas. Mediante Bancarizar es Patria y otros programas de educación financiera logró abrir más de 900,000 cuentas bancarias para dominicanos de distintos estratos sociales, así como a 37,000 niños con la apertura de cuentas infantiles, consignó en la nota informativa.

También refiere que logró otro gran hito en la banca dominicana, con su estrategia de internacionalización, lo cual le permitió abrir oficinas de representación en Madrid, Miami y Nueva York, para que la diáspora pueda tener el banco más cerca.

Respaldo a la cultura

Igualmente, la institución financiera se convirtió en el gran impulsor de la cultura dominicana. A través del Centro Cultural Banreservas destinó más de 260 millones de pesos para promover el arte y la cultura nacional.

“Desde 2021, más de 50 mil personas han disfrutado de sus actividades culturales. Además, ha publicado 16,500 ejemplares editoriales que distribuyen entre estudiantes, artistas, profesores y amantes de la cultura, democratizando el acceso al conocimiento y las artes. En cinco años, Banreservas convirtió la cultura en una prioridad institucional”, subraya el documento.

Otro sector al que Banreservas otorgó respaldo fue al de la restauración de plazas y parques en todo el país, a través de la colaboración con instituciones del Estado dominicano en el financiamiento de la construcción y remozamiento de 38 obras públicas de esparcimiento social, como parques, plazas, bulevares y avenidas.

El monto total invertido supera los 243 millones de pesos y entre las obras más importantes resaltan: la pista Go-Kart, en el Distrito Nacional; el parque bulevar Las Tres Cruces, en Higüey; el sendero eco-amigable del parque nacional El Morro, en Montecristi y el remozamiento del parque Galindo, en Santo Domingo Norte, entre otras.

