Crecen empresas vía ventanilla

La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) informó ayer que en los primeros ocho meses de este año se han creado 6,050 nuevas empresas a través de la Ventanilla Única de Formalización, y ya 19 de las 32 Cámaras del país ofrecen servicios en línea.

Así lo afirmó el presidente de Fedocámaras, Manuel Aníbal García, en un encuentro de la Junta Directiva y los miembros de esta federación en el cual analizaron los avances del proceso de digitalización, nivelación y estandarización de la calidad del registro mercantil.

Manual de criterios

García, también presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Hermanas Mirabal, dijo que la federación trabaja en un manual de criterios unificados para fortalecer la transparencia del registro mercantil con la asesoría de expertos nacionales.

"Estos avances son fruto de la visión compartida de todas las cámaras, y nos comprometen a seguir modernizando el sistema en beneficio de los usuarios", expresó.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Lucile Houellemont, informó que su cámara encabeza el ranking en transacciones digitales, con el 47 % de las solicitudes.