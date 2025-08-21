Superintendente de Bancos destaca avances

La Superintendencia de Bancos (SB) impulsa un proceso sostenido de fortalecimiento de la supervisión bancaria, orientado a fomentar la estabilidad, transparencia y resiliencia del sistema financiero dominicano.

Al presentar los resultados del último año, el superintendente Alejandro Fernández, expresó que esto ha sido posible gracias a la adopción de enfoques modernos, como la supervisión basada en riesgos (SBR), la aplicación de herramientas tecnológicas avanzadas y la ejecución de inspecciones temáticas y especiales, elevando los estándares de vigilancia y control.

Fernández detalló que, bajo el modelo de SBR, desde agosto de 2024 se realizaron 31 inspecciones, abordando áreas clave como gobernanza, auditoría, cartera de créditos y gestión de liquidez.

Además, informó que se ejecutaron inspecciones temáticas sobre portafolios de inversión, tesorería y mercado cambiario. En el ámbito fiduciario, supervisaron cuatro sociedades y una entidad de intermediación financiera, con enfoque en la gestión de riesgos y revisión de fideicomisos.

Protección a los usuarios financieros

En materia de Protección a los usuarios financieros, mencionó la atención de 3,820 reclamaciones en el primer semestre, para un incremento de un 25 % en comparación con el mismo período de 2024, siendo el semestre con mayor cantidad de casos resueltos del quinquenio.

En su discurso, dirigido al personal de la SB, resaltó que la institución se encuentra entre las de mayor calificación en el índice de transparencia la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.