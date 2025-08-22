El Gobierno financiará el presupuesto reformulado sometido con depósitos acumulados en la banca local y con recursos de préstamos anteriores que, aunque fueron aprobados en el Congreso, no fueron ejecutados, según declaró este viernes el ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz, tras reunirse con una comisión especial de diputados.

De acuerdo con el funcionario, estos fondos, que permanecen guardados en el Banco Central y en el Banco de Reservas, serán utilizados ahora para cubrir un incremento de casi 70,000 millones de pesos en el gasto público.

La decisión evita recurrir a un mayor endeudamiento en el corto plazo, porque se usarán fondos de dinero en endeudamientos y transferencias internas que quedaron sin ejecutar, según explicó el ministro.

La estrategia del Gobierno al usar dinero prestado que no se usó permitirá aumentar la inversión pública, que crecerá en un 20 % si el Congreso aprueba el presupuesto reformulado.

La reforma fiscal

Díaz afirmó que la República Dominicana no enfrenta una crisis fiscal y que, por ahora, el Gobierno ha decidido seguir manejando las cuentas públicas sin una reforma tributaria.

El ministro admitió que el país tiene un problema de "espacio fiscal", ya que gran parte de los recursos tributarios se destinan los gastos en el Ministerio de Educación, lo que reduce el margen de maniobra para otras áreas sensibles.

Sin embargo, defendió que las finanzas públicas se encuentran bajo control y recordó que las calificadoras internacionales mejoraron la nota de la República Dominicana la semana pasada, destacando la estabilidad macroeconómica.

Con este argumento, Díaz insistió en que la reforma puede seguir esperando.

El uso del complementario

El mayor impulso del proyecto del presupuesto complementario se concentrará en la inversión de capital, con un aumento de 20 % respecto al presupuesto original, mientras que el gasto corriente apenas crecerá un 2 %.

Este incremento llevará el déficit fiscal de 3 % a 3.47 % del PIB, un nivel que Díaz calificó como "manejable".

El ministro también rechazó que se recorte el 4 % constitucional destinado a la educación y explicó que "los ajustes que puedan verse en la ejecución corresponden a variaciones menores o sobrantes que suelen identificarse al cierre del año, pero que no implican una reducción ilegal en esa partida".

El presupuesto complementario, según el funcionario, también incluye una modificación de 29 proyectos de préstamos, con autorización general para que el Gobierno los negocie en caso de ser necesario, aunque no todos se ejecutarán.

Comisión especial

El ministro Díaz se expresó tras reunirse con una comisión especial de diputados que analiza el presupuesto complementario del 2025. La intención del equipo de legisladores es aprobar el proyecto la próxima semana y enviarlo de inmediato al Senado.