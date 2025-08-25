Abinader reacciona a tasa del dólar a RD$63: "Está dentro de la política monetaria"

El dólar se cotiza a poco más de RD$63.00 por un peso dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La venta del dólar en el país volvió este lunes por segunda vez en este año a superar el precio de 63 pesos por uno en las entidades de intermediaciones financieras del país. Cada vez que la moneda estadounidense aumenta algunos puntos suele causar cierto nerviosismo en el sector económico del país.

La situación está bajo control, conforme al presidente de la República, Luis Abinader, quien dijo que ese monto "está dentro de la política monetaria".

El mandatario se refirió al tema durante preguntas de LA Semanal con la Prensa. Respondió a la pregunta de qué le parecía que el dólar estuviera rondando este día los RD$63.00 por uno.

A esto, Abinader contestó que el objetivo de la política monetaria de este año era de RD$63.00 y ya casi se está entrando a septiembre, por lo que está dentro del rango.

También, significó que al Banco Central "le sobran reservas para cualquier estabilización" del mercado.

"Y eso está dentro de las proyecciones de política monetaria" insistió el gobernante.

La tasa del dólar escaló la barrera de los RD$60.00 en abril de este año 2025. Desde el 23 de julio al 29 de julio, la tasa de venta del dólar subió de 60.97 pesos a 61.09 pesos, mientras que la tasa de compra aumentó de 60.48 a 60.72 pesos, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Respuesta íntegra de Abinader Bien, el objetivo de la política monetaria, si usted ve las proyecciones en este año era de 63, y en el mes, casi en el mes 9 o sea casi entrando a septiembre, es que está en 63. Esto está dentro de la política monetaria, al Banco Central le sobran reservas para cualquier estabilización y eso está dentro de las proyecciones de política monetaria

Aunque sondeos realizados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) situaban la venta del dólar a 62.79 pesos el pasado viernes, vía ventanilla de las entidades financieras, hoy los tres principales bancos múltiples y asociaciones de ahorro y préstamos ofrecían la moneda entre 63.05 y 63.10 pesos.