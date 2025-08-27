Exportaciones de zonas francas crecieron solo 0.5% en enero-julio 2025

En el período enero-julio de 2025, las exportaciones del régimen de zonas francas totalizaron 5,060.5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de apenas 0.5 % frente a los 5,036.8 millones de dólares registrados en el mismo período del 2024.

Este desempeño moderado se explica, principalmente, porque seis de los 10 principales países socios comerciales redujeron sus importaciones desde la República Dominicana. Sin embargo, Estados Unidos, que concentra el 73.36 % del total exportado, registró un incremento de 61.7 millones de dólares (1.7 %), compensando parcialmente la reducción de otros mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/crees-3-0a5257b8.png

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA), la composición de las exportaciones se distribuyó en: 50.31 % bienes de consumo, 33.17 % bienes de capital y 16.52 % materias primas. En comparación con el 2024, las materias primas crecieron 8.21 %, mientras que los bienes de consumo retrocedieron 1.92 % y los bienes de capital avanzaron 0.61 %.

Por capítulos arancelarios, destacan los instrumentos y aparatos médicos, con una participación del 22.73 %, seguidos de cigarrillos y derivados del tabaco (15.47 %) y máquinas y aparatos eléctricos (13.89 %).

También sobresalen la joyería y las prendas de vestir (ambos con 7.12 %), así como los productos farmacéuticos (6.84 %). Los artículos con mayor aumento fueron el cacao, con un incremento de 126.3 millones de dólares, y los instrumentos médicos, con 46.5 millones de dólares adicionales.

En cuanto al destino geográfico, tres países concentraron el 80.80 % de las exportaciones: Estados Unidos (73.36 %), seguido de Puerto Rico (4.21 %) y Haití (3.22 %).

Por otro lado, los mayores crecimientos correspondieron a Bélgica (46.78 %) con 20.6 millones de dólares, Japón (27.69 %) con 9.1 millones y Países Bajos (5.06 %) con 7.3 millones de dólares.

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).