Gobierno somete adendum a proyecto presupuestario para emitir nueva deuda

El Poder Ejecutivo sometió una adendum al proyecto de presupuesto reformulado, depositado la semana pasada ante el Congreso Nacional, mediante la cual solicita un incremento en la emisión de deuda pública para el actual período presupuestario.

En el documento, el presidente de la República, Luis Abinader, solicita a los legisladores modificar el artículo 67 de la Ley 80-24 de Presupuesto General del Estado para 2025, evidenciándose un incremento en la autorización de emisión de títulos valores al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Economía.

El Congreso autorizó en la Ley 80-24 la emisión de deuda por hasta 350,990.3 millones de pesos. Sin embargo, en la adendum al proyecto de reformulación presupuestaria, el Gobierno pidió aumentar ese monto a 361,618.2 millones, para un incremento absoluto de 10,627.9 millones de pesos.

En el adendum, las autoridades solicitan que la colocación de esos valores se pueda realizar tanto en el mercado local como en el mercado internacional de capitales.

Déficit fiscal

La semana pasada el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley 80-24, que contempla, entre otras cosas, un aumento del déficit fiscal, que pasará del 3.0 a 3.47 % del producto interno bruto (PIB) estimado para 2025.

Sin embargo, las autoridades fiscales indicaron que ese incremento sería financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.

En el proyecto presentado establece que, para cubrir las erogaciones del actual ejercicio fiscal, se utilizarán los recursos excedentes que disponen dependencias del Gobierno central u organismos autónomos y descentralizados no financiero, originados en la no ejecución de partidas presupuestarias correspondientes al período 2020-2024.