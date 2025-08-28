El Banco Central emite moneda de RD$10, año 2024

Las nuevas monedas de 10 pesos que pondrá a circular el Banco Central son correspondientes al año 2024. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del próximo lunes 1 de septiembre de este 2025, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) pondrá en circulación las nuevas monedas de 10 pesos correspondientes al año 2024, según informó hoy la entidad monetaria a través de un comunicado.

"Las monedas de esta denominación correspondientes a años anteriores, mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas", indicó el BCRD.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/28/aviso-moneda-10-pesos-2024-agosto-2025-0dee9796.jpg Esta es la nueva moneda que pondrá a circular el Banco Central. (FUENTE EXTERNA)

Circulación más reciente

El pasado 12 de mayo, el BCRD puso en circulación nuevos billetes de 2,000 pesos correspondientes al 2024. Estos billetes, cuya fabricación fue adjudicada mediante licitación pública internacional en abril de 2024, mantienen las mismas características de seguridad que las versiones en circulación.

El BCRD recordó que esta emisión se realiza conforme a lo establecido en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución dominicana, así como el artículo 25 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

Banco Central

El Banco Central de la República Dominicana fue creado el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica No.1529, e inició sus operaciones el 23 de octubre del mismo año, instituyéndose como una entidad descentralizada y autónoma. En la actualidad se rige por la Ley Monetaria y Financiera.

El órgano superior del Banco Central es la Junta Monetaria.